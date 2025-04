Der nächste Neuzugang: Elstorf holt sich auch Immenbecks Kapitän

Mit der Erfahrung von von 134 Bezirksliga-Spielen wechselt Till Müsing nach Elstorf. Der 28-Jährige läuft derzeit noch für seinen Heimatverein auf, dem er bis zuletzt die Treue hielt, in der Bezirksliga Lüneburg 4 aber nur noch Außenseiterchancen auf den Klassenerhalt hat. In seinen letzten Jahren in der Jugend lief Müsing für die JSG Apensen/Harsefeld auf, weswegen er für den TSV Apensen im April 2014 sein Herrendebüt feierte, 2016 ging es zurück nach Immenbeck.

Ansonsten wagte der Mittelfeldspieler nur einen kleinen Abstecher zu den VSV Hedendorf/Neukloster, wo er in der Saison 2019/20 sechs Mal in der Landesliga auflief und einen Treffer erzielte. Seine Spuren hat Müsing aber eben vor allem an der Brune Naht hinterlassen, wo er für die Bezirksliga-Mannschaft 38 Treffer erzielte. In Elstorf möchte er sich nun einem harten Konkurrenzkampf stellen und seinen Platz im Kader erobern - unabhängig davon, ob das in Landes- oder Bezirksliga der Fall ist.