Der nächste Neue für die Grün-Weißen

Dass der 26-jährige Mittelfeldspieler Justin Petermann beides gut kann, hat er in der Vergangenheit unter Beweis gestellt. Petermann hatte in jungen Jahren beim 1. FSV Mainz 05 sämtliche Nachwuchsmannschaften durchlaufen und dabei auch in der U17- und U19-Bundesliga jeweils überzeugt. Außerdem stand der Mittelfeldspieler auch für die deutsche U15-, U16- und U17-Nationalmannschaft auf dem Platz. Bei der zweiten Mannschaft der 05er war Petermann in der Regionalliga Südwest Stammspieler und brachte es zwischen 2017 und 2019 auf insgesamt 60 Einsätze. Im Sommer 2019 erfolgte nach zwölf Jahren Mainz der Wechsel zur U23 des 1. FC Köln. Auch in der Regionalliga West konnte sich der heute 26-Jährige als Stammspieler etablieren. Die nächste Herausforderung suchte Petermann dann im Sommer 2022 beim FC Carl Zeiss Jena in der Regionalliga Nordost. Auch in der dritten Regionalliga seiner Laufbahn konnte der Mittelfeldspieler überzeugen - dafür spricht auch seine Bilanz mit 65 Pflichtspielen und 19 Torvorbereitungen sowie fünf Treffer. Allerdings machte dem gebürtigen Mainzer zuletzt das Verletzungspech zu schaffen: Ein Außenbandanriss sowie später auch ein Syndesmosebandriss sorgten für eine längere Zwangspause. Nun will Petermann aber wieder in der Regionalliga Südwest im Waldstadion durchstarten und unter Beweis stellen, dass er für den ehemaligen Bundesligisten eine wichtige Stütze im Kader werden kann. Für dieses Vorhaben will ihn Homburgs Trainer und Sportlicher Leiter Roland Seitz wieder richtig fitmachen - denn dass Petermann ein guter Fußballspieler ist, steht außer Frage. Und so fiebert der Neuzugang bereits seinen ersten Einheiten im Team der Grün-Weißen entgegen.