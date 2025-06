Der nächste Neue beim Bahlinger SC: Auch Karim El-Abed kommt

Der 1,87 Meter große Defensivspezialist wechselte in der Jugend vom SSV Reutlingen zum Karlsruher SC, wo er sowohl in der U 17 als auch in der U 19 vier Jahre lang Stammkraft in den Junioren-Bundesligen des KSC war. 2023 zog es ihn in die Hauptstadt zum BFC Dynamo Berlin, wo er in der nun abgelaufenen Spielzeit 20 Partien in der Regionalliga bestritt und ein Tor erzielen konnte.

Der Sportliche Leiter des Bahlinger SC, Walter Adam, äußerte sich sehr zufrieden mit dem Transfer: "Karim ist ein ausgebildeter Innenverteidiger und zudem Linksfuß - eine Kombination, die auf seiner Position besonders wertvoll ist." Adam verwies auch auf die Vita des 21-Jährigen: "Er bringt spannende Qualitäten mit und konnte bereits in der Regionalliga sowie in den U-Nationalmannschaften wertvolle Erfahrungen sammeln."