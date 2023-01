Maximilian Manghofer schließt sich im Sommer dem TSV Buchbach an. – Foto: Sven Leifer

Der nächste Neue aus Erlbach: Auch Manghofer kommt nach Buchbach Nach Levin Ramstetter wechselt im Sommer der zweite Defensivspezialist vom Bayern- zum Regionalligisten

Der TSV Buchbach bastelt weiter fleißig am Kader für die kommende Saison. Auf der Suche nach Verstärkung ist der Regionalligist erneut beim Bayernligisten in Erlbach fündig geworden. Nachdem bekannt wurde, dass Levin Ramstetter (20) im Sommer den SVE gen Buchbach verlässt, wird ihm Maximilian Manghofer folgen und ebenfalls zum "Kultklub" in den Landkreis Mühldorf wechseln.

Wie auch Ramstetter ist auch Maximilian Manghofer 20 Jahre jung und hat sich beim SV Erlbach in der Bayernliga einen Namen gemacht. In der Innenverteidiger der Erlbacher ist Manghofer ein Fixpunkt und aus der Startelf nicht mehr wegzudenken. Bereits in der vergangenen Meistersaison in der Landesliga Südost gehörte Manghofer zum Stammpersonal und erzielte als Defensivspezialist zudem bemerkenswerte sieben Saisontreffer. Für einen Abwehrmann eine ganz starke Quote!





Auch physisch ein Fixpunkt: Abwehrmann Maximilian Manghofer (in weiß). – Foto: Walter Brugger