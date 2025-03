Der nächste Nackenschlag –Heimstetten kassiert 0:1 in Deisenhofen

Für diese Aktion sieht der Verteidiger des SVH die Rote Karte. Und das wiederum „hat heute ein Stück weit ins Bild gepasst“, gesteht Langer. Denn nicht nur verliert seine Mannschaft in der Nachspielzeit einen Kicker, sondern kurz darauf auch ein Spiel, „das wir nie, nie, nie verlieren dürfen“, so der Coach. Denn ihm zufolge ist Heimstetten vor allem in der ersten Hälfte klar besser. Doch weil die Gäste mehrere dicke Chancen ungenutzt lassen und ihrem Keeper im zweiten Durchgang ein Flatterball durch die Handschuhe rutscht, steht am Ende eine 0:1-Niederlage, durch die der SVH wieder tiefer in den Abstiegssumpf rutscht.

Dabei beginnen die Heimstettner zunächst so, wie sie im ersten Spiel des Jahres beim 1:1 in Memmingen aufgehört haben – nämlich mit viel Elan und Schwung nach vorne. Der Lohn sind „drei hundertprozentige Chancen“ in der ersten Hälfte, so Langer. Doch weil weder Jordi Woudstra, der in einer Szene die Latte trifft, noch Lukas Riglewski das Spielgerät über die Torlinie befördern können, geht es mit einem 0:0 in die Pause. „Wir waren 35 Minuten absolut dominant“, urteilt der SVH-Trainer. „Aber leider haben wir es verpasst, uns für ein sehr ordentliches Spiel zu belohnen.“