Der nächste Löwe verlängert

– Foto: KSV Hessen Kassel

Der KSV Hessen Kassel treibt seine Kaderplanung weiter voran und hat den Vertrag mit Phinees Bonianga um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2028 verlängert. Nach den bereits verkündeten Verlängerungen mit Tyron Duah und Nael Najjar setzt der Regionalligist damit den nächsten personellen Akzent – diesmal mit klarem Fokus auf einen Offensivspieler, der in den vergangenen Monaten deutlich an Bedeutung gewonnen hat.

Für den KSV ist die Einigung mit Bonianga mehr als eine bloße Personalie. Der 24 Jahre alte Linksaußen hat sich seit seinem Wechsel im Sommer 2025 von Frankfurt nach Nordhessen zu einem wichtigen Faktor im Offensivspiel entwickelt. 32 Einsätze und acht Tore in der laufenden Regionalliga-Saison unterstreichen, wie stark sein Einfluss inzwischen ist.

Sportdirektor Tobias Damm begründet die Verlängerung entsprechend offensiv. Bonianga habe sich „überragend entwickelt“ und sich mit seinen Leistungen eine langfristige Perspektive in Kassel verdient. Besonders hebt Damm dessen Mentalität hervor: hungrig, lernwillig, entwicklungsfähig. Genau dieses Profil passt aus Sicht des Vereins zu dem Weg, den der KSV in den kommenden Jahren gehen will.