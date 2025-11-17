Der nächste Krattenmacher? Bruder von Hertha-Star glänzt bei Unterhachings Kantersieg

Der junge Offensivspieler erzielt beim 5:0 gegen DJK Vilzing einen Doppelpack und sorgt für neue Euphorie bei SpVgg Unterhaching.
Der Rückrundenauftakt der SpVgg Unterhaching beginnt mit einem überzeugenden Heimsieg. Ein neues Top-Talent mit klangvollem Namen macht auf sich aufmerksam.
Ex-Cheftrainer Sandro Wagner schaute beim Hachinger Kantersieg ebenso vorbei wie der aktuell vom FC Bayern an Hertha BSC ausgeliehene Maurice Krattenmacher. Insbesondere beim 20-jährigen Offensivspieler war die Freude über den deutlichen Erfolg seines Ex-Clubs groß: Der drei Jahre jüngere Bruder Wesley Krattenmacher erzielte nämlich nach seiner Einwechslung nicht nur seinen ersten Treffer in der Regionalliga Bayern, sondern schnürte mit einem weiteren Tor gleich einen Doppelpack. Die Erleichterung nach dem jüngsten Erfolg in der Vorwoche beim Oberbayern-Derbysieg in Burghausen war dementsprechend groß. „Wir sind sehr glücklich über den Sieg und die Mannschaft hat es sich verdient. Wir sind wieder auf einem guten Weg“, sagte Hachings Cheftrainer Sven Bender.
Den teilweise überforderten Gästen aus der Oberpfalz ließen die Hachinger so gut wie keine Chance und mit dem hohen Tempo der vor Spielfreude strotzenden Hachinger konnten die Gäste um Trainer Thorsten Kirschbaum nicht mithalten. Das 1:0 fiel durch einen satten Distanzschuss aus 22 Metern von Mike Gevorgyan (13.).
Routinier Simon Skarlatidis erhöhte per Foulelfmeter auf 2:0 (27.), bevor Cornelius Pfeiffer eine sehenswerte Kombination kurz vor der Pause zum vorentscheidenden 3:0 verwandelte (42.). Nach ein wenig Leerlauf schlug dann ab der 66. Minute die Stunde für Top-Talent Krattenmacher. Der Youngster erzielte zunächst das 4:0 trocken mit einem Schuss aus kurzer Distanz (79.) und legte das 5:0 mit einem Volleytreffer nach (90.).
Aus der erhofften Rückeroberung der Tabellenführung wurde es für die SpVgg zwar aufgrund des zeitgleichen Auswärtssieges von Spitzenreiter 1. FC Nürnberg II bei Schlusslicht Schwaben Augsburg nichts. Die jüngsten Erfolge hauchen dem Titelaspiranten aber allemal wieder neues Selbstbewusstsein ein. „Wir wussten, dass wir ab der ersten Minute Vollgas geben müssen“, so der starke Hachinger Linksverteidiger Andy Breuer, der immerhin zwei Torvorlagen beisteuerte. „Jetzt schauen wir von Spiel zu Spiel weiter.“