Der nächste Krattenmacher? Bruder von Hertha-Star glänzt bei Unterhachings Kantersieg

Ex-Cheftrainer Sandro Wagner schaute beim Hachinger Kantersieg ebenso vorbei wie der aktuell vom FC Bayern an Hertha BSC ausgeliehene Maurice Krattenmacher. Insbesondere beim 20-jährigen Offensivspieler war die Freude über den deutlichen Erfolg seines Ex-Clubs groß: Der drei Jahre jüngere Bruder Wesley Krattenmacher erzielte nämlich nach seiner Einwechslung nicht nur seinen ersten Treffer in der Regionalliga Bayern, sondern schnürte mit einem weiteren Tor gleich einen Doppelpack. Die Erleichterung nach dem jüngsten Erfolg in der Vorwoche beim Oberbayern-Derbysieg in Burghausen war dementsprechend groß. „Wir sind sehr glücklich über den Sieg und die Mannschaft hat es sich verdient. Wir sind wieder auf einem guten Weg“, sagte Hachings Cheftrainer Sven Bender.

Den teilweise überforderten Gästen aus der Oberpfalz ließen die Hachinger so gut wie keine Chance und mit dem hohen Tempo der vor Spielfreude strotzenden Hachinger konnten die Gäste um Trainer Thorsten Kirschbaum nicht mithalten. Das 1:0 fiel durch einen satten Distanzschuss aus 22 Metern von Mike Gevorgyan (13.).