Der nächste Knüller wartet: Walluf empfängt Biebrich

Walluf/Wiesbaden. Am Donnerstag (20 Uhr) heißt es beim zweiten lokalen Knüller unter der Woche SG Walluf gegen FV Biebrich 02, sprich Erster gegen Zweiter.

„Wir haben gemeinsam einen guten Weg gefunden“, sagt SG-Coach Matthias Dworschak zur internen Reaktion auf die Serie schwerer Verletzungen. Drei Spiele, drei Siege, „jetzt kommen die nächsten Aufgaben, die uns eine ganze Menge abverlangen werden“, sieht der Ex-Profi das Biebrich-Spiel als Duell „verschiedener Team-Kulturen. Wir als die Älteren und Erfahrenen, auf der der anderen Seite bei Biebrich jugendlicher Esprit.“

Wie er den Ausfall von Julius Buff (Urlaub) kompensieren wird, das lässt Dworschak noch offen, Fakt ist, dass Sommer-Zugang Ruben Monteiro-Carvalho (zuvor Germania Okriftel, ehemals bei Mainz 05 in der B-Junioren-Bundesliga am Ball) im SG-Gefüge im zentralen Mittelfeld eine wichtige Rolle spielt. Nicht nur aufgrund der beiden Treffer beim 3:0 über Juno Burg. „Es ist die unfassbare Lust am Fußball, die ihn auszeichnet, er ist gefühlt der Typ Straßenkicker. Mit dem Ball ein Kreativzentrum,, aber auch ein vielseitiger, laufstarker Spieler, der gut gegen den Ball arbeitet“, streicht der Wallufer Trainer heraus. Doch über allem steht die Teamleistung.

Biebrich muss noch effizienter werden, sagt der Coach

Dadurch, dass die aus der eigenen U19 aufgerückten Niko Puchalla, Saefudin Oukouiss, Jonas Nuernberg und Niclas Siefert bereits im Verlauf der vergangenen Runde herangeführt wurden und zu Einsätzen kamen, hat sich der Prozess des Kennenlernens im Lager des FV Biebrich verkürzt. Nachdem vier hochkarätige Spieler nicht mehr zur Verfügung stehen, wächst eine neue Einheit zusammen. „Wir müssen aber noch verantwortungsbewusster mit unseren Chancen umgehen, von denen wir in Walluf vielleicht gar nicht so viele bekommen werden. Die Wallufer sind mit Erfahrenen bestückt. Jungs, die Bock auf Erfolg haben. Zudem eine charakterlich gute Mannschaft, die die verletzungsbedingten Schicksalsschläge verkraftet hat. Wir werden eine Topleistung brauchen“, blickt 02-Coach Nazir Saridogan aufs Derby.

Bei den 02ern wird erneut Paul Reichold im Tor stehen, nachdem Neuzugang Mika Neumann die ersten beiden Spiele zwischen den Pfosten absolviert hatte. „Beide sind im Training top, pushen sich und verstehen sich gut“, mag sich Saridogan zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht auf eine Nummer eins festlegen. Im Wissen, dass er auf zwei starke Keeper bauen kann.