Der nächste Härtetest ruft: Ruhrtal will liefern

Ruhrtal will die nächsten Schritte machen – gegen Höntrop soll die Vorbereitung weiter Fahrt aufnehmen. (Archivbild) – Foto: David Zimmer

Die Vorbereitung geht weiter – und für die DJK TuS Ruhrtal Witten steht die nächste Prüfung an. Am Donnerstagabend trifft der A-Ligist auf den SV Höntrop aus der Kreisliga A1 Bochum. Anstoß der Partie ist um 19:30 Uhr.

Nach den vergangenen Testspielen richtet sich der Blick bei Ruhrtal weiter nach vorne. Beim 1:3 gegen den Bezirksligisten FSV Gevelsberg zeigte die Mannschaft von Spielertrainer Mark Heinrich über weite Strecken eine gute Leistung und konnte vor allem in der ersten Halbzeit überzeugen. Gegen den klassenhöheren Gegner hielt Ruhrtal lange dagegen, musste sich am Ende aber aufgrund der größeren Chancenanzahl geschlagen geben.

Nun wartet mit dem SV Höntrop die nächste Gelegenheit, die Entwicklung in der Vorbereitung zu bestätigen. Für die DJK geht es darum, weitere Abläufe zu festigen, die Defensive zu stabilisieren und mit einem positiven Ergebnis weiteres Selbstvertrauen für die kommende Saison zu sammeln.

Nach der durchwachsenen vergangenen Spielzeit will Ruhrtal in der neuen Saison wieder einen Schritt nach vorne machen. Die Vorbereitungsspiele bieten dabei die Möglichkeit, die Grundlagen für eine erfolgreichere Runde zu legen.