Der nächste "große Erfolg"? Volmershoven muss den Umbruch schaffen Bezirksliga, Staffel 2: Der SC Volmershoven-Heidgen hat einen verhältnismäßig großen Umbruch vor der Brust. Die Stabilität steht wieder im Vordergrund. von Niklas Bien · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

Stefan Eisenburger läuft auch in der kommenden Saison für den SC Volmershoven-Heidgen auf – Foto: Jörg Henkel

Der SC Volmershoven-Heidgen gehört seit seinem Aufstieg 2024 zu den Teams, die in der Bezirksliga so etwas sind, wie die personifizierte Stabilität. Nach Platz neun in der Debütsaison wurde es in der zweiten Spielzeit auf Verbandsebene der zehnte. Mit dem Abstieg hatte das Team von Trainerduo Timo Schüller und Joachim Pietsch in der Endphase der Saison überhaupt nichts mehr zu tun.

"Jedes Jahr in der Bezirksliga zu spielen, ist für den SC Volmershoven-Heidgen ein großer Erfolg – so auch die vergangene Saison. Über die gesamte Rückrunde konnten wir uns aus dem Abstiegskampf heraushalten. Dementsprechend war die letzte Saison sehr erfolgreich", betonten Schüller und Pietsch in einem gemeinsamen Statement. Gerade die erfolgreiche Hinserie mit 18 Punkten sorgte dafür, dass es eine stressfreie Runde wurde. Die Abstiegszone war in der Endabrechnung elf Punkte entfernt. Neun Neuzugänge: "Haben hohe Erwartungen" Nun gibt es einen "etwas größeren Umbruch", wie das Trainerduo erklärte. Die zahlreichen Neuzugänge sorgen für den neuen Anstrich des Vorjahreszehnten. Mit Nils Bargon (FV Salia Sechtem), Leif Grote, Calvin Klein (SC Rheinbach), Lars Krahe, Tim Rothe (beide FC Hertha Rheidt), Tim Kreutzberg (SSV Bornheim II), Aland Lukman (Borussia Lindenthal-Hohenlind U19), Tim Mathis (Rot-Weiß Merl) und Niels Pietsch (eigene U19) haben Schüller und Pietsch gleich neun neue Spieler zur Verfügung. "Wir haben an alle Neuzugänge hohe Erwartungen und sind fest davon überzeugt, dass sie in der kommenden Saison und hoffentlich auch in den nächsten Jahren eine große Rolle beim SC V-H spielen", sagte das Trainerduo.

>>> Alle Transfers des SC Volmershoven-Heidgen Mit Klein und Bargon ist etwa die Torhüterposition komplett neu aufgestellt. Auf anderen Positionen geht es naturgemäß aber noch mehr um Abläufe und Eingespieltheit. "In den ersten Wochen lag der Fokus zunächst auf dem Zusammenwachsen der Mannschaft", betonten Schüller und Pietsch, die mit ihrer Mannschaft in ein dreitägiges Trainingslager nach Monschau gereist waren. "Taktisch standen vor allem das Spiel mit dem Ball gegen einen organisierten Gegner sowie das Verhalten gegen den Ball in verschiedenen Formationen im Mittelpunkt", so das Duo weiter. Pietsch und Schüller formulieren klares Saisonziel Die Mannschaft hat zur kommenden Spielzeit ein neues Gesicht, die altbekannte Stabilität sollte im besten Fall aber erhalten bleiben. In den bisherigen Testspielen hatte der SC V-H noch etwas Anlaufschwierigkeiten. Trotzdem: "Wir sind davon überzeugt, dass wir an einem guten Tag jeden Gegner in dieser Liga vor Probleme stellen können", stellten die beiden Cheftrainer klar: "Unser Ziel ist es, möglichst schnell die 40-Punkte-Marke zu erreichen und mit dem Abstieg nichts zu tun zu haben. Gleichzeitig haben uns die bisherigen Testspiele gezeigt, dass wir dafür in jedem Spiel an unsere Leistungsgrenze gehen müssen."