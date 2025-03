Der nächste gemeisterte Umbruch

Der 24. November hängt dem FV Elsenz immer noch ein wenig nach. "Bis auf das letzte Spiel haben wir es richtig gut gemacht", sagt Michael Feiler. Der Trainer denkt ungern an die 2:3-Pleite beim SV Ehrstädt zurück, zumal seine Mannschaft in den neun Spielen zuvor ohne Pleite geblieben ist und in diesem Zeitraum unter anderem dem zweitplatzierten TSV Steinsfurt ein 4:4 abtrotzte und in Eichelberg sogar mit 2:1 gewann.