Der nächste Führungswechsel: Ist Scharmbeck der lachende Dritte?

Der FC Jesteburg-Bendestorf macht im Kampf um den Ligaverbleib den entscheidenden Schritt zum Klassenerhalt. Im Keller-Thriller gegen den zuletzt so starken TSV Heidenau ging Spielertrainer André Müller mit bestem Beispiel voran und brachte die Gäste in Führung (22.). Noch kurz vor der Pause legte Bennet Kreizarek den zweiten Treffer nach (35.). Im zweiten Abschnitt blieb die Partie lange offen, bis Lennon Fuhrmann für JesBe den Deckel draufmachte (90.+3). Heidenau hat den Klassenerhalt damit vorerst nicht mehr in der eigenen Hand.