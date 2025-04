Der nächste Erfolg für Hummetroth

Beienheim . Die nächsten drei Zähler sind auf dem Konto, der Vorsprung auf Verfolger SC Dortelweil ist auf nunmehr zehn Punkte angewachsen. Verbandsligist SV Hummetroth scheint der Meistertitel nach dem 3:1 (2:0)-Erfolg am Donnerstagabend im Nachholspiel beim abgeschlagenen Schlusslicht SKV Beienheim kaum noch zu nehmen sein.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.

Auch beim Mitaufsteiger aus der Wetterau überzeugte die Mannschaft von Trainer Artug Özbakir spielerisch wie kämpferisch. Bereits in der ersten Halbzeit erspielten sich die Odenwälder eine Vielzahl an Chancen. Torjäger Giuseppe Signorelli (23.) sowie Nils Herdt (27.) stellten innerhalb von vier Minuten mit ihren beiden Treffern die Weichen auf Sieg. Auch nach der Pause blieben die Blau-Gelben spielbestimmend und erhöhten durch Gian Luca Krinke auf 3:0 (77.). Dass die Gastgeber durch Connor Nebel noch Ergebniskosmetik betrieben, änderte nichts mehr am klaren Sieg.