Eppingens Kapitän Marc Zengerle hat am Samstag beide Tore beim 2:0-Sieg gegen den TSV Reichenbach erzielt. – Foto: Siegfried Lörz

Der nächste Dreier ist eingetütet Verbandsliga +++ Eppingen schlägt Reichenbach mit 2:0 +++ Zengerle mit Doppelpack Verlinkte Inhalte Verbandsliga VfB Eppingen David Pfeiffer

Von drei auf zwei. Der VfB Eppingen hat die Niederlage von GU-Türk. SV Pforzheim in Zuzenhausen genutzt, um auf den zweiten Rang nach oben zu klettern. Gegen den TSV Reichenbach gaben sich die Fachwerkstädter keine Blöße und gewannen durch zwei Tore von Marc Zengerle mit 2:0 (1:0).

Zum Vorbericht Es gibt keinen Grund den Fuß vom Gaspedal zu nehmen, was aber nicht heißen soll einen Gegner zu unterschätzen. "Du darfst nie denken, dass du heute mal zwei Meter weniger laufen kannst", veranschaulicht Oliver Späth, wie die VfBler die kommenden Wochen angehen sollen und erläutert, "dann musst du dir selbst sagen, eher laufe ich zehn Meter zusätzlich."

Der Sportliche Leiter spricht damit den Spielplan an, der bis zur Winterpause einen recht angenehmen Eindruck macht, schließlich haben die Eppinger sämtliche Konkurrenten aus der oberen Tabellenhälfte bereits hinter sich. Da sie gleichzeitig nur einen Zähler hinter dem punktgleichen Spitzenduo aus Mühlhausen und Pforzheim liegen, sind die langfristigen Aussichten sehr gut bis rosig. Momentan lässt jedenfalls vieles auf einen VfB Eppingen mittendrin im Aufstiegsrennen bis tief in die Rückrunde hinein schließen. Für Späth ist diese Zwischenbilanz das Ergebnis von funktionierender Teamarbeit. Er sagt: "Was die Jungs und das gesamte Team hinter dem Team abliefern, ist klasse und das haben sie auch beim Waldhof bewiesen." Er spricht den 1:0-Last-Minute-Sieg bei der Drittliga-Reserve vor Wochenfrist an und sagt weiter, "dabei hat man ganz gut gesehen, dass wir das Tor unbedingt wollten."