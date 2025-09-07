Der nächste Dämpfer für den FC Neustadt

"Es fühlt sich schwer an, weiter ohne Punkte dazustehen und wieder vier Gegentore gefressen zu haben", sagte Fabian Gamp, der Co-Trainer des FC Neustadt, kurz nach der vierten Niederlage im vierten Saisonspiel. Die Heimniederlage gegen den Bezirksliga-Meister der Vorsaison kam vor allem aufgrund einer Vielzahl an individuellen Aussetzern zustande. "Es war leider erneut deutlich zu wenig von uns. Drei der vier Gegentreffer resultierten aus individuellen Fehlern", so Gamp.

So wurde dem SV Aasen das Toreschießen gerade bei den ersten drei Toren leicht gemacht. Jeweils bekam der personell gebeutelte FC Neustadt den Ball nicht final geklärt und lud so Paul Hall (7./63.) sowie Max Schneider (39.) regelrecht zu den Treffern ein. "Gerade das 1:3 kam nach unserem Anschlusstor zum 1:2 viel zu schnell. Das hat uns dann auch den Stecker gezogen", sagte Fabian Gamp.

Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.

Neustadt: Dengler, Haasler, Da Silva Marques, Isele, Schlegel (73. Katava), Brosi, Eckert, Rohrer, Orosaj, Gutmann (86. Rommler), Marvin Waldvogel (77. Vitaca). Tore: 0:1 Hall (7.), 0:2 Schneider (39.), 1:2 Da Silva Marques (54.), 1:3 Hall (63.), 1:4 Bruch (70.). SR: Lenny Müller. ZS: 150.