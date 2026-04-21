Der Nächste bleibt

– Foto: Sascha Wolff

Der KSV Baunatal treibt seine Personalplanungen für die Saison 2026/27 weiter voran und hat nun auch den Vertrag mit Silvio Babic verlängert.

Zuvor hatten die Baunataler bereits die Verlängerungen von Serkan Durna und Manol Dashev in ihren sozialen Medien bekanntgegeben. Diese beiden Personalien unterstrichen bereits den Kurs des Vereins, frühzeitig an Kontinuität im Kader zu arbeiten.

Im Mittelpunkt steht nun jedoch Babic. Mit ihm hält der KSV einen weiteren Offensivakteur, der erst seit dem Sommer für Baunatal spielt und sich im Verlauf der Saison zunehmend in den Vordergrund geschoben hat.