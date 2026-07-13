Der Nächste Bitte: Auch Mathis Mommerz wechselt zum Lehndorfer TSV

– Foto: Thies Meyer

Der Lehndorfer TSV hat mit Mathis Mommertz den nächsten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Der 21-Jährige wechselt ebenfalls vom BSC Acosta an den Blitzeichenweg und komplettiert damit das Quartett an Neuzugängen vom Braunschweiger Verein.

Mommertz ist flexibel als Innenverteidiger oder auf der Sechserposition einsetzbar. Zu seinen persönlichen Stärken zählt er seinen Ehrgeiz, seine Ruhe am Ball und seine Übersicht. Als größten Erfolg seiner bisherigen Laufbahn nennt der Defensivspieler, dass er bislang noch nie abgestiegen ist.

In der vergangenen Saison spielte er fünf Mal in der Landesliga und zudem 22 Mal in der Bezirksliga, in welcher er sieben Mal für BSC Acosta II traf.

Für seinen Wechsel zum Lehndorfer TSV waren vor allem die Eindrücke vom Verein und der Mannschaft entscheidend. Als Gründe nennt Mommertz den „sympathischen Eindruck von Verein und Spielern“ sowie das „große Potenzial“ des Vereins.