Der nächste Ausrutscher des VfR Warbeyen Der Frauen-Regionalligist verliert das Heimspiel gegen Neuling FV Mönchengladbach mit 0:2.

Der VfR Warbeyen erwischte den besseren Start, setzte sich von Anfang an in der gegnerischen Hälfte fest. Doch mit seinem zweiten Vorstoß (9.) kam der Tabellenzwölfte aus Mönchengladbach gleich zum 1:0. Ein Schussversuch von Flaka Aslanaj erwischte VfR-Keeperin Anna Scholten auf dem falschen Fuß. In der Folge wirkten die Warbeyener Spielerinnen nervös und verunsichert. Erst nach einer halben Stunde gelang es dem Favoriten, das Spiel wieder an sich zu reißen.

Nach der Pause drückte der VfR auf den Ausgleich – und schenkte den Gästen ihren zweiten Treffer. Innenverteidigerin Selina Grabbe spielte Aslanaj nach einem Abstoß den Ball in den Fuß. Die Mönchengladbacherin nutzte das Geschenk zur 2:0-Führung für den Aufsteiger. Spätestens die Schlussphase sorgte schließlich für entgeisterte Gesichter auf der Warbeyener Bank. Erst traf Sara Grünheid nur den Pfosten, dann landete ein indirekter Freistoß von der Fünfmeterlinie in den Händen der Gladbacher Torhüterin. Trotz zahlreicher hochkarätiger Chancen blieb dem VfR der Anschlusstreffer verwehrt.