Der nächste Aufsteiger wartet auf die TSG Backnang nach dem Pokalaus

Backnang reist mit einem gemischten, aber keineswegs negativen Gefühl an. Der 5:0-Auftaktsieg gegen den 1. FC Mühlhausen war ein starkes Signal: Tim Pöhler traf doppelt, Luca Battista setzte mit einem Distanzschuss ein Ausrufezeichen, Giuliano Greco und Fabijan Domic legten nach. Die TSG wirkte stabil, spielfreudig und effizient. Damit bestätigte sie die gute Vorbereitung und den klaren Pokalerfolg bei Bietigheim-Bissingen.

Am Dienstag folgte gegen den Regionalligisten SGV Heilbronn-Freiberg jedoch ein anderer Maßstab. Beim 1:4 in der dritten Runde des WFV-Pokals zeigte Backnang nach schwierigem Beginn eine mutige zweite Halbzeit, kam durch Domic per Foulelfmeter auf 1:2 heran und war kurzzeitig nah daran, den Favoriten ernsthaft ins Wanken zu bringen. Am Ende entschieden aber einfache Fehler die Partie zugunsten des routinierten SGV. Gegen einen Gegner dieser Qualität wurden Unsauberkeiten sofort bestraft.

Für das Spiel in Teningen ist genau das die wichtigste Lehre. Backnang braucht die Energie und Offensivkraft aus dem Mühlhausen-Spiel, muss aber die Fehleranfälligkeit aus dem Pokal reduzieren. Gerade auswärts bei einem Aufsteiger, der mit dem ersten Sieg im Rücken antritt, darf die TSG nicht zu viele Einladungen verteilen. Teningen wird mit Euphorie, Mut und körperlicher Präsenz versuchen, den nächsten etablierten Oberligisten zu ärgern.