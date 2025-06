Der nächste Anlauf

Was war, sei allerdings mittlerweile abgehakt - dies erklärten Trainer Christian Frank und Sportvorstand Marco Emich am Rande des Trainingsauftakts ihrer Mannschaft unisono. Es gelte nun, wieder positiv nach vorne zu schauen und sich konzentriert auf die kommende Spielzeit in der Saarlandliga vorzubereiten. Und obwohl nun mit dem FC Hertha Wiesbach eine starke Mannschaft die Klasse nach oben verlassen hat und gleichzeitig kein Team aus der Oberliga nach unten gekommen ist, weiß Frank ganz genau, dass die Liga in der kommenden Saison extrem stark besetzt sein wird. "Wenn man zurückblickt, war das ja insgesamt alles andere als schlecht gewesen. Wir waren in der Liga Zweiter und konnten auch im Saarlandpokal sowie beim Hallenmasters überzeugen. Was wir in der Liga künftig noch besser machen müssen, ist, eine bessere Konstanz an den Tag zu legen. Letztlich haben uns einige unnötige Punktverluste die Meisterschaft und den damit verbundenen sicheren Aufstieg in die Oberliga gekostet. Wir wollen nun noch einmal ganz oben angreifen - aber wohlwissend, dass es in dieser extrem ausgeglichen Klasse mit Sicherheit keinerlei leichten Spiele geben wird", betont der Trainer des FSV Jägersburg. Einige starke Spieler (wie beispielsweise Moritz Zimmer zum SC Halberg Brebach) haben die Lila-Weißen in der dieses Mal extrem kurzen Sommerpause verlassen, dafür versprechen Neuzugänge wie unter anderem Jodi Daoud (TuS Herrensohr) viel Qualität.