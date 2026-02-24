Der Nachwuchs des 1. FC Kleve geht schweren Zeiten entgegen

Die B-Juniorinnen des VfR Warbeyen meldeten sich am späten Sonntagabend mit einem 4:0 (3:0)-Erfolg beim SV Budberg aus der Winterpause zurück. Weil der MSV Duisburg zuvor bei ETB Schwarz-Weiß Essen gepatzt hatte (3:4), eroberte der VfR, der zudem noch zwei Spiele in der Hinterhand hat, auch gleich wieder die Tabellenführung zurück. „Wir brauchten 15 Minuten um reinzukommen, aber spätestens nach dem 1:0 waren wir gut im Spiel. Der Sieg kann am Ende höher ausfallen, aber das 4:0 geht völlig in Ordnung“, sagte VfR-Trainer Bart Denissen. Robin Roovers (20.), Pia Rütter (29.) und Lucy Aland (32.) hatten sein Team mit ihren Toren auf Kurs gebracht. In Durchgang zwei schnürte Roovers, die das Torjägerinnen-Ranking nun anführt, einen Doppelpack (48.).

In der Grenzlandliga der A-Junioren musste sich die JSG SV Straelen/SV Veert knapp mit 1:2 (0:0) beim Tabellendritten SV Budberg geschlagen geben. Nach dem ersten Gegentreffer (48.) konnte Marc Bons (69.) noch ausgleichen, doch der SVB schlug noch ein zweites Mal zu (77.) In der Tabelle steht die JSG weiterhin knapp über dem Strich.

Klarer Heimsieg für Straelener B-Junioren

In der Grenzlandliga der B-Junioren bleibt der SV Straelen dem Spitzentrio dank eines 6:0 (3:0) gegen den SC TuB Mussum auf den Fersen. Dreierpacker Mats Prang (9., 37., 43.), Marvin Verlegh (17.), Mattis Basten (56.) und Noah Dujmovic (80.) trafen beim ungefährdeten Heimsieg. Die U16-Mannschaft des 1. FC Kleve konnte für ihr Heimspiel gegen die JSG Haldern/Rees/Hönnepel-Niedermörmter/Millingen/Bienen indes nicht genügend Personal aufbringen. Das Spiel wird für die JSG gewertet.