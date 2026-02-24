Der Nachwuchs des 1. FC Kleve geht schweren Zeiten entgegen

Für die B-Junioren des 1. FC Kleve wird es im Tabellenkeller der Niederrheinliga langsam ungemütlich. Am Sonntag verlor der U17-Nachwuchs vom Bresserberg trotz fast einstündiger Überzahl mit 2:3 (2:2) beim 1. FC Bocholt und fiel in der Tabelle hinter den direkten Konkurrenten zurück.
Der Gastgeber legte zunächst zwei frühe Treffer vor (8., 21.), schwächte sich dann aber mit einem Platzverweis wegen Nachtretens (23.) selbst. Die Antwort der Klever Talente ließ nicht lange auf sich warten. Erst bereitete Luka Vlaovic den Anschlusstreffer von Osman Erkis vor (24.), dann traf er selbst zum Ausgleich (28.).
Die Bocholter waren jedoch auch in Unterzahl die deutlich spielstärkere Mannschaft, was mit dem späten Siegtreffer in der fünften Minute der Nachspielzeit belohnt wurde. „Der Sieg ist auf jeden Fall verdient, da gibt es gar nichts zu diskutieren. Wir waren nur zwischen dem Platzverweis und dem Halbzeitpfiff gut in der Partie“, sagte FC-Trainer Niko Hegemann, dessen Team in der Tabelle auf Relegationsplatz zehn abgerutscht ist.
Die B-Juniorinnen des VfR Warbeyen meldeten sich am späten Sonntagabend mit einem 4:0 (3:0)-Erfolg beim SV Budberg aus der Winterpause zurück. Weil der MSV Duisburg zuvor bei ETB Schwarz-Weiß Essen gepatzt hatte (3:4), eroberte der VfR, der zudem noch zwei Spiele in der Hinterhand hat, auch gleich wieder die Tabellenführung zurück. „Wir brauchten 15 Minuten um reinzukommen, aber spätestens nach dem 1:0 waren wir gut im Spiel. Der Sieg kann am Ende höher ausfallen, aber das 4:0 geht völlig in Ordnung“, sagte VfR-Trainer Bart Denissen. Robin Roovers (20.), Pia Rütter (29.) und Lucy Aland (32.) hatten sein Team mit ihren Toren auf Kurs gebracht. In Durchgang zwei schnürte Roovers, die das Torjägerinnen-Ranking nun anführt, einen Doppelpack (48.).
In der Grenzlandliga der A-Junioren musste sich die JSG SV Straelen/SV Veert knapp mit 1:2 (0:0) beim Tabellendritten SV Budberg geschlagen geben. Nach dem ersten Gegentreffer (48.) konnte Marc Bons (69.) noch ausgleichen, doch der SVB schlug noch ein zweites Mal zu (77.) In der Tabelle steht die JSG weiterhin knapp über dem Strich.
In der Grenzlandliga der B-Junioren bleibt der SV Straelen dem Spitzentrio dank eines 6:0 (3:0) gegen den SC TuB Mussum auf den Fersen. Dreierpacker Mats Prang (9., 37., 43.), Marvin Verlegh (17.), Mattis Basten (56.) und Noah Dujmovic (80.) trafen beim ungefährdeten Heimsieg. Die U16-Mannschaft des 1. FC Kleve konnte für ihr Heimspiel gegen die JSG Haldern/Rees/Hönnepel-Niedermörmter/Millingen/Bienen indes nicht genügend Personal aufbringen. Das Spiel wird für die JSG gewertet.
In der C-Junioren-Grenzlandliga verlor Siegfried Materborn sein Heimspiel gegen den Tabellenvierten SV Budberg mit 1:3 (1:1). Nachdem der Drittletzte in der 28. Minute in Rückstand geraten war, traf Mehdi Lamssiah noch vor der Halbzeit zum Ausgleich (34.). In Durchgang zwei sorgten Gegentreffer in der 38. und 62. Minute für die Entscheidung zugunsten der Gäste.