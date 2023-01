Der Nachfolger von Türk Gücü Lauingen wird gesucht In Günzburg steigt zum zweiten Mal die Futsal-Meisterschaft im Kreis Donau +++ Der Titelverteidiger ist schon ausgeschieden

Drei Jahre lang durfte sich Türk Gücü Lauingen über den Titel freuen. Bei der Premiere der Futsal-Kreismeisterschaft Donau gewann der Kreisligist im Winter 2019/20, seitdem gab es Corona-bedingt keine Fortsetzung. Das ändert sich am Mittwochabend (ab 18 Uhr), denn in der Günzburger Rebayhalle wird wieder gekickt. Allerdings ohne Türk Gücü Lauingen, das im Halbfinale der Dillinger Landkreismeisterschaft auf der Strecke blieb.

Acht Teams gehen in Günzburg an den Start, je zwei Vertreter der Landkreise Dillingen und Donau-Ries sowie vier aus dem Landkreis Günzburg. „Wir wollen, dass viele Zuschauer kommen und daher wurde diese Regelung getroffen“, erklärt Turnierleiter Wolfgang Beck den Modus, bei dem aus dem Ausrichter-Landkreis eben gleich vier Teilnehmer kommen. Beck hofft auf einen ähnlichen Zuspruch wie bei den Landkreis-Endrunden in Höchstädt (600 Fans) oder in Günzburg (800).

Holzkirchen und Reimlingen reist mit Bussen an

Die weiteste Anreise haben die beiden Rieser Klubs SV Holzkirchen und FSV Reimlingen, weshalb beide einen Bus gechartert haben und so gleich interessierten Fans eine Mitfahrgelegenheit anbieten. Die Reimlinger Kreisliga-Kicker treffen in ihrer Gruppe auf die Bezirksligisten VfR Jettingen und SC Bubesheim sowie den Kreisligisten FC Lauingen. Auf die Holzkircher warten mit dem Spitzenreiter FC Günzburg und der U23 des FC Gundelfingen ebenfalls zwei Bezirksligisten - und mit dem Kreisligisten SpVgg Wiesenbach der frisch gebackene Günzburger Landkreismeister.