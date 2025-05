Der Murnauer Weg: TSV bleibt trotz Aderlass seiner Strategie treu

Mit Rang vier hat der TSV Murnau eine starke Debütsaison in der Landesliga gespielt. Nun verlassen einige Leistungsträger den Club. Doch die Verantwortlichen bleiben ruhig.

Am Wochenende ist Michael Adelwart mit der A-Jugend beim Auswärtsspiel unterwegs gewesen. Er sah Spieler, die gemeinsam Karten spielten, auf der Heimfahrt eine Autoparty veranstalteten, hernach noch Essen gingen. Trotz Niederlage in Deggendorf. All das zeigte ihm, dass der Weg, den der TSV eingeschlagen hat, noch immer der richtige ist. Die Buam vom Land mit dem Drachen auf der Brust, die den Fußball leben und lieben – das ist das Motto, mit dem Murnau wirbt. Die schöne, heile Welt gibt es aber nicht mehr. Auch nicht in Murnau. Sommer für Sommer fällt die Gegnerschaft wie eine Heuschreckenplage über den Verein her, versucht Spieler für sich zu gewinnen. In diesem Jahr verlassen einige aus der Ersten und Zweiten Mannschaft den Verein, an vorderster Front Tadeus Henn und Lucas Pfefferle sowie die Oldies Felix Schürgers und Manuel Diemb. „Schade. Gerade, wenn man langjährige Spieler verliert. Aber jedes Kapitel endet mal“, sagt Adelwart.

TSV Murnau ist die Tankstelle des Oberlands

Die Gretchenfrage ist: Kann sich der TSV Murnau überhaupt absichern gegen einen solchen Exodus? Dazu muss man zunächst die Verhältnisse südlich von München betrachten. „Im Oberland bilden nicht mehr viele auf dem Niveau aus“, sagt der Abteilungsleiter. Ein Beispiel: Während die U19 des TSV am Sonntag ihre Gaudi von Deggendorf heim hatte, stiegen die der Geretsrieder parallel aus der Landesliga ab. Ihre A-Jugend ist das letzte Überbleibsel eines ehemals großen Jugendzentrums. In den Altersklassen darunter ist der TuS wieder auf Kreisebene angekommen.

Namen wie Penzberg, Raisting, Garmisch-Partenkirchen sucht man oft vergeblich in den Top-Nachwuchs-Ligen. Doch diese Clubs, die überregional bei den Senioren vertreten sind, brauchen auch Verstärkungen. „Lückenfüller“ nennt Adelwart die 18-, 19-Jährigen, die direkt in der Lage sind, in Bezirks- oder Landesliga in Rollen zu schlüpfen. „Von denen gibt es außerhalb von Murnau nicht mehr viele.“ Der TSV ist mittlerweile die Tankstelle des Oberlands, an der man sich gerne bedient.

An anderen Standorten warten die Verlockungen

Jeder erzählt die Geschichte, wie es dazu gekommen ist, ein wenig anders. In den kleinen Vereinen beschweren sie sich, dass Murnau ihre besten Spieler früh abwirbt, dadurch Mannschaften zerstört. In Murnau halten sie dagegen, dass an vielen Standorten nicht die Möglichkeit besteht, wie beim TSV auszubilden, Talente keine Chancen zur Entwicklung bekommen. Sie selbst aber ein Angebot liefern, das für gute Jugendspieler nun mal interessant ist.

Adelwart – auch wenn das seine Kritiker gerne anders kolportieren – macht das alles nicht für sich und erst recht nicht für eine Liga. Vor ziemlich genau einem Jahr hielt er fest: Es geht bei diesem Projekt nicht um eine Spielklasse. Wenn es für die Bezirksliga reicht: schön. Wenn es höher hinausgeht: noch schöner. „So sehe ich es nach wie vor.“ Vielmehr sucht er nach Fußballern, die einem Ideal folgen. Die regelmäßig bei höchster Intensität trainieren wollen. Die versuchen, sich weiterzuentwickeln, die an sich arbeiten und demütig sind, die umsonst ihrem Hobby frönen. „Manchmal habe ich das Gefühl, dass man den sportlich ideellen Weg verlässt, wenn man von uns weggeht.“

An den anderen Standorten warten die Verlockungen – Geld, Spielzeit, Versprechen. So nehmen sie das zumindest im Land der Drachen wahr. Wohingegen bei ihnen der eiserne Dreisatz gilt: Versprochen wird nichts, alles hat man sich zu erarbeiten, und Geld gibt’s erst recht keines. Es ist nicht leicht, diese Glaubenssätze aufrechtzuerhalten. Adelwarts Alltag ist begleitet von Gesprächen mit unzufriedenen Spielern und Eltern. „Unseren Weg verstehen viele nicht in allen Momenten“, sagt Adelwart. In Griechenland sagt man so schön: große Boote, große Wellen. Diese Wassermassen haben Adelwart manchmal unter sich begraben. Er musste schon Abstand nehmen vom Fußball, sich um sein Wohlbefinden kümmern, den Stress eindämmen. Und suchte sich Mitstreiter, die den Plan verstanden haben – Martin Wagner, Benedikt Hausmann und vor allen Dingen Stefan Bierling und Dennis Destek, die er als „größte Säulen“ bezeichnet. Am Schluss, sagt Adelwart, „muss es allen Beteiligten Spaß machen“.

TSV Murnau rüstet sich für zweite Landesligasaison: Zwei Zugänge und ein Rückkehrer

Deshalb lässt er Fußballer bereitwillig ziehen, die ihre Lust verloren haben. Deshalb nimmt er nur welche auf, die hinter dem Projekt und seinen Standards stehen. Torwart Joshua Eibl aus Uffing und Top-Stürmer Benedikt Multerer vom SV Raisting hat er damit überzeugt. Auch Elias Richter, zuletzt wegen der Ausbildung bei Landesligist 1. FC Trogen aktiv, kehrt zurück. „Einfacher wäre es anders.“ Aber in Murnau wollen sie nicht den einfachen Pfad bestreiten, sondern den eigenen.