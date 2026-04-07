Der MTV Berg verliert erneut und muss wieder nach unten schauen

Für den MTV Berg mit Trainer Maximilian Wagner geht es in den nächsten Wochen um viel. – Foto: FuPa/Dagmar Rutt

Der Trainer des MTV Berg sah am Ostermontag eine gute erste Hälfte seines Teams. „Wir waren klar besser, hatten zwölf Abschlüsse, aber halt nur einen aufs Tor“, berichtete Wagner. Die beste Möglichkeit zum 1:0 vergab Hannes Rittweger. Die Hausherren agierten deutlich effizienter und nutzten die Schlafmützigkeit des MTV bei einem Einwurf im Mittelfeld durch Stefan Kelz eiskalt aus (21.). Die Hoffnung auf eine Wende nach der Pause erfüllte sich nicht. „Wir haben uns dem Gegner angepasst, es wurde ein Kampfspiel“, teilte Wagner mit. Nach einem eigenen Freistoß liefen die Gäste in einen Konter, den sie nicht unterbinden konnten – erneut traf Kelz zum 2:0 für die Hausherren (64.). „Da muss ich halt auch mal ein Foul machen. Manchmal kommt es mir vor, als würde ich eine A-Jugend-Mannschaft trainieren“, kommentierte Wagner. Der Aufsteiger aus Burggen und Bernbeuren konnte den Rückstand auf den MTV so auf sechs Zähler verkürzen. „Jetzt haben wir wieder Druck. Es müssen Punkte her, um den Klassenerhalt schnellstmöglich klarzumachen“, konstatierte Wagner. Besonders wichtig ist das kommende Heimspiel am Samstag (14 Uhr) gegen die abstiegsbedrohte SG Aying/Helfendorf.