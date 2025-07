Der MSV Duisburg reist nach Kleve

Der MSV Duisburg kommt nach Kleve ! Allerdings hält sich die Freude über diese Nachricht in überschaubaren Grenzen. Denn bei allem Respekt: Es handelt sich „nur“ um die Frauen, die ein junger Mann namens Elias Meister zum Abschluss seiner FSJ-Tätigkeit beim Fußball-Verband Niederrhein am Mittwochabend aus dem Lostopf fischte.

Dennoch hat die Niederrheinpokal-Partie beim Landesligisten Siegfried Materborn, die für Sonntag, 24. August, angesetzt ist, durchaus ihren Reiz. Denn in der Sommerpause sind einige Spielerinnen des Zweitliga-Aufsteigers VfR Warbeyen zu den Zebras gewechselt und kicken künftig in der Niederrheinliga. Für sie gibt’s ein unerwartet schnelles Wiedersehen mit dem Sportzentrum Oberstadt.

Kommen wir zum Wettbewerb der Männer. Zumindest in der ersten Runde gibt’s für die Klubs aus dem Kreis Kleve noch keinen Kracher. Immerhin hat Oberligist 1. FC Kleve so etwas wie ein Freilos erwischt. Hinweis für die Fans, die die Mannschaft am Sonntag, 10. August, zum Spiel beim Nettetaler B-Ligisten SuS Schaag begleiten möchten: Es geht auf der A73 einmal quer durch Holland, ehe man kurz hinter Venlo wieder auf deutschem Gebiet und der Sportanlage an der Kindter Straße landet.

Knapp vorbei ist bekanntlich auch daneben. Schon in der zweiten Loskugel befand sich Drittligist MSV Duisburg, der zum Auftakt beim Mönchengladbacher Landesligisten Viktoria Mennrath antritt. In der nächsten Kugel tauchte Bezirksligist DJK Twisteden auf, der es am 10. August am Hartjesweg mit Oberliga-Aufsteiger Blau-Weiß Dingden aus dem rechtsrheinischen Hamminkeln zu tun bekommt – der Dorfverein aus Kevelaer ist in der Vergangenheit im Pokal schon auf ganz andere Kaliber getroffen.