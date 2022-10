Der MSV Düsseldorf steht vor wichtigen Wochen Der Fußball-Oberligist trifft in den kommenden Spielen auf viele direkte Konkurrenten im Abstiegskampf. An diesem Mittwoch geht es gegen Cronenberg.

Für die Oberligafußballer des MSV Düsseldorf kam die kurze Pause zum richtigen Zeitpunkt. Nach der 1:2-Niederlage bei Ratingen 04/19 vor zehn Tagen waren die Düsseldorfer erstmals in dieser Saison auf einen Abstiegsplatz gerutscht. Am vergangenen Wochenende hatte der MSV nun spielfrei und konnte die Akkus für die kommenden Aufgaben noch einmal aufladen. „Ich glaube, die Pause hat ganz gut getan, um auch mal die Köpfe ein bisschen freizumachen“, sagt Sportdirektor Giuseppe Montalto.

In den kommenden Wochen steht für die Fußballer nun die nächste Ausbildungsstufe an. Denn bis zur Winterpause trifft der MSV Düsseldorf noch auf viele Mannschaften aus dem Mittelfeld und der unteren Hälfte der Tabelle. Montalto hebt deshalb die Bedeutung der Spiele hervor: „Ich glaube, das sind jetzt die Spiele, in denen wir auch punkten müssen. Wir haben uns gegen große Gegner immer gut verkauft. Jetzt müssen wir das auch gegen Gegner, die bei uns in der Region mitspielen, tun.“