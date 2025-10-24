Die Berwanger haben sich im oberen Tabellendrittel festgesetzt. – Foto: Roman Gebhardt

Der Motor stottert Kreisklasse B Sinsheim +++ Berwangen hat seinen guten Lauf vom Saisonstart nicht fortsetzen können +++ Jetzt warten zwei Kracher Verlinkte Inhalte Kreisklasse B FC Berwangen Christian Specker

Es ist immer schwierig den richtigen Zeitpunkt für eine Mannschafts-Geschichte in der Zeitung zu finden. "Vor ein paar Wochen wäre es mir auf jeden Fall lieber gewesen", lacht Christian Specker, nachdem er den Anruf entgegengenommen hat.

Der Trainer des FC Berwangen hat bis Mitte September einen beeindruckenden Start mit 13 von 15 möglichen Punkten hingelegt. Es sah sogar danach aus, als ob der FCB ganz oben ein Wörtchen mitreden könnte. "Dann ist das eingetreten, was uns schon fast traditionell jedes Jahr passiert", sagt der 34-Jährige weiter. Der negative Höhepunkt war dann auch die jüngste Partie beim SV Ehrstädt, die mit 1:2 verlorenging. "Da hätten wir nach 20 Minuten eigentlich 2:0 führen müssen, haben dann aber aufgehört Fußball zu spielen", erläutert Specker. Verletzungen, aber vor allem Urlaube haben den eigentlich großen Kader in beiden Mannschaften an die Grenze der Belastbarkeit gebracht. Specker klärt auf: "Zu Beginn der Vorbereitung hatten wir ungelogen 35 bis 40 Mann im Training. In unserem letzten Ligaspiel waren noch elf Leute für die Zweite und zwölf Spieler für die Erste übrig."

Darunter sind verständlicherweise äußerst schmerzhafte Ausfälle. Uwe Bartz hatte sich beispielsweise nach einer langwierigen Knieverletzung wieder zurückgekämpft und auch angefangen zu treffen, doch dann erwischte es ihn ausgerechnet im anderen Knie – Ausfallzeit ungewiss. "Dann haben wir drei kroatische Spieler, die uns sehr helfen, im Sommer neu dazu bekommen, aber sie haben uns dann auch aus Urlaubsgründen gefehlt", zählt Specker weiter auf. Das Ergebnis ist zu wenig Durchschlagskraft in der Offensive. Der Trainer weiß: "Im vorderen Drittel drückt der Schuh." Immerhin steht die Defensive stabil, erst sieben Gegentore sind für B-Klassen-Verhältnisse herausragend. Den Grundstein dafür legen die beiden Innenverteidiger Filip Nedeljkovic sowie Kapitän Stefan Fischer, die laut ihrem Coach, "sicher ein, zwei Klassen höher kicken könnten."