Der Motor bleibt

– Foto: MARCO LANDAUS BILDER

Der TSV Wolfsanger setzt seine Serie an Vertragsverlängerungen fort und bindet den nächsten Schlüsselspieler langfristig. Mika Holzhauer hat seinen Vertrag bis 2027 verlängert, wie der Verein in seinen sozialen Medien bekanntgab. Dort wird der 19-Jährige als „Motor im Mittelfeld“ bezeichnet – gelobt werden vor allem Übersicht, Dynamik und Mentalität.

Mit der Zusage bleibt Wolfsanger im Zentrum des Spielfelds planbar und stabil. Holzhauer soll weiterhin Taktgeber und Antreiber sein, ein Spieler, der das Tempo mitbestimmt und in engen Phasen Verantwortung übernimmt. Für die „Wölfe“ ist es die nächste Bestätigung eines Kurses, der auf Kontinuität und Entwicklung setzt – und den Kern der Mannschaft Schritt für Schritt zusammenhält.