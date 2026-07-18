„Der Moment, als ich gesagt habe, dass ich aufhöre, war der schwerste" Florian Hoff im Interview von p.s. · Heute, 15:45 Uhr · 0 Leser

Mit Ablauf der vergangenen Saison ging nach fünf Jahren für Florian Hoff die Karriere als Spielertrainer bei der SG Freren vorbei. Für den 35-Jährigen endet damit eine ganz besondere Zeit, über die wir mit ihm gesprochen haben.

Florian, im Sommer endete nach fünf Jahren deine Zeit bei der SG Freren. Wie schwer fällt dir der Abschied von deinem Heimatverein? Ja, natürlich macht so ein Abschied etwas mit einem. Aber so einfach, wie die Jungs mir den Start gemacht haben, umso schwerer fällt natürlich auch der Abschied. Die Mannschaft, der Verein und die vielen Menschen, die tagtäglich ehrenamtlich für die SG Freren arbeiten, sind mir einfach ans Herz gewachsen. Der Moment, als ich der Mannschaft gesagt habe, dass ich aufhöre, war tatsächlich der schwerste. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, dass ich mich auf die kommende Zeit mit meiner Familie und auf etwas mehr freie Zeit sehr freue. Du warst als Spielertrainer in einer besonderen Doppelrolle tätig. Was hat diese Aufgabe für dich ausgemacht und welche Herausforderungen brachte sie mit sich? Ganz mit dem Fußball aufhören wollte ich nie. Deshalb war für mich schnell klar, dass es eine Kombination aus Spieler und Trainer werden sollte. Genauso klar war aber auch, dass die Rolle des Spielertrainers in der Bezirksliga ohne Unterstützung am Spielfeldrand nicht möglich gewesen wäre. Zunächst mit Olli, später mit Dosti & Pölle und zuletzt mit Sascha haben wir deshalb immer als Trainerduo gearbeitet – und das hat über die Jahre hervorragend funktioniert.

Wenn du auf die vergangenen fünf Jahre zurückblickst: Welche Momente oder Erfolge werden dir bei der SG Freren besonders in Erinnerung bleiben? Es gab einige Spiele, die für mich definitiv in Erinnerung bleiben werden. Da waren zum Beispiel die deutlichen Heimsiege gegen Union Lohne und Eintracht Nordhorn in der Saison 2024/25. Ganz besonders bleibt aber das Rückspiel in Lohne vor rund 1.300 Zuschauern, das wir mit 2:1 gewinnen konnten. Solche Momente vergisst man nicht. Genauso wichtig waren aber auch die vielen Abende mit der Mannschaft im Waldstadion, die Geselligkeit mit den Fans, Freunden und der Familie am Platz. Genau diese gemeinsamen Erlebnisse haben mich immer wieder motiviert, gemeinsam mit der Mannschaft das Bestmögliche zu erreichen. Als echter Frerener hattest du immer eine enge Verbindung zum Verein. Was bedeutet dir die SG Freren persönlich und wie hat sich diese Verbindung in deiner Zeit als Spielertrainer entwickelt? In Freren habe ich das Fußballspielen gelernt. Nicht nur im Waldstadion bei den Trainingseinheiten in der Jugend, sondern auch auf den sandigen Bolzplätzen mit den Jungs. Auf dem Ellibolzer war irgendwann kaum noch ein Grashalm zu sehen. Jeden Tag haben wir uns dort getroffen und einfach gespielt. Das sind Erinnerungen, die bleiben. Auch nach meinem Abschied als junger Spieler habe ich mich immer gefreut, wenn ich im Waldstadion vorbeischauen konnte. Natürlich war das wegen unserer Spiele in der Landes- und Oberliga nicht immer möglich. Aber jeden Sonntag wurde die Tabelle der SG Freren gecheckt. Als Spielertrainer ist diese Verbindung sogar noch einmal stärker geworden, als ich es erwartet hätte. Umso schöner ist es, dass ich jetzt bei den ganz Kleinen als Trainer weitermachen und meinem Sohn Joris die Freude am Fußball weitergeben darf.