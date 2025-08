Der Mittwoch: Viele Generalproben der Pokalteilnehmer

Wie üblich sind wieder alle Oberligisten in der Auftaktrunde des Niederrheinpokals vertreten. Vier Teams davon gehen am Mittwoch noch in ein letztes Anschwitzen für die erste Pflichtaufgabe: Der TSV Meerbusch hat mit dem Mittelrheinligist FC Wegberg-Beeck darunter den wohl hochkarätigste Gegner vor der Brust. Der 1. FC Kleve misst sich auf dem Fürstenberg mit dem TuS Xanten, der 1. FC Monheim bekommt es mit Mittelrhein-Bezirksligist SV Bergfried Leverkusen zu tun und Ratingen 04/19 schließt die Vorbereitung gegen Oberliga-Absteiger SF Niederwenigern ab.

Doch auch unterhalb der fünfthöchsten Spielklasse steht für einige Pokalteilnehmer der finale Test vor dem Pokal an. So geht es für Neu-Bezirksligist Heisinger SV gegen den SV Borbeck, der TSV Solingen trifft auf den Lohausener SV, Viktoria Goch reist zu den Sportfreunden Broekhuysen. Für den SV Uedesheim wird es eine doppelt spannende Woche. Vor dem Niederrheinpokal geht es nämlich schon in den Kreispokal gegen den TSV Bayer Dormagen. Viel los am Mittwoch, klickt euch gerne über unser Liveticker in die Spiele rein.