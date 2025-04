Der Mittwoch: Landesliga-Spitzenduo und Oberliga-Kellerkind gefordert

Im Spitzenspiel der Landesliga, Gruppe 1, erkämpfte sich der VfL Jüchen-Garzweiler zuletzt den Platz an der Sonne vom FC Kosova Düsseldorf. Nun liefern sich die beiden Top-Teams ein Fernduell um Platz eins. Kosova empfängt den formstarken DV Solingen, Jüchen gastiert bei der Holzheimer SG. In der Bezirksliga könnte die SpVgg Sterkrade 06/07 vorübergehend auf Platz eins springen, der TSV Solingen wird versuchen, selbigen zu behaupten. Die A-Liga in Oberhausen bieten ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Spitze zwischen dem SC Buschhausen und Dostlukspor Bottrop. In der Oberliga Niederrhein braucht der SC Union Nettetal dringend Punkte im Kampf gegen den Abstieg.