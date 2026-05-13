Der Mittwoch in der Bezirksliga

Mittwochabend, Flutlicht, Bezirksliga und ordentlich Pfeffer auf den Plätzen. Während Union Lohne in Bad Bentheim den nächsten Schritt Richtung Aufstieg gehen will und Altenlingen im Topspiel gegen Freren gefordert wird, empfängt der SV Langen Sparta Werlte zum regulären Spieltag. Zwei Nachholspiele, ein echtes Spitzenspiel und jede Menge Spannung im Aufstiegs- und Tabellenkampf.

Spitzenspiel in Altenlingen: ASV empfängt starke Frerener

Am Mittwochabend kommt es in der Bezirksliga Weser-Ems 3 zum Topspiel zwischen dem zweitplatzierten ASV Altenlingen und der drittplatzierten SG Freren. Beide Teams spielen eine starke Saison und wollen im Aufstiegsrennen weiter Druck auf Spitzenreiter Union Lohne ausüben. Die Mannschaft von Trainer Jan Zevenhuizen gehört zu den offensivstärksten Teams der Liga und überzeugte zuletzt vor allem mit Tempo und Effizienz im Angriff. Besonders Lingers und Klatt sorgen regelmäßig für Gefahr vor dem gegnerischen Tor. Auch defensiv präsentiert sich der ASV inzwischen deutlich stabiler.

Die SG Freren reist ebenfalls mit viel Selbstvertrauen an. Das Team von Trainer Sascha Wald und Florian Hoff punktete konstant und stellt eine der ausgeglichensten Mannschaften der Liga. Vor allem über mannschaftliche Geschlossenheit und schnelles Umschaltspiel kommt Freren immer wieder zu Erfolgen. Das Hinspiel bot bereits viel Tempo und Intensität, nun steht das nächste direkte Duell zweier Spitzenteams an.

Union Lohne vor schwerer Aufgabe in Bentheim Am Mittwochabend gastiert der SV Union Lohne beim SV Bad Bentheim zum Nachholspiel der Bezirksliga Weser-Ems 3. Die Gäste reisen als Tabellenführer mit ordentlich Rückenwind an, während Bentheim mit einer starken Rückrunde zuletzt eindrucksvoll gezeigt hat, warum die Mannschaft aktuell zu den formstärksten Teams der Liga gehört. Das Team von Trainer Dennis Brode stellt eine der besten Offensiven der Liga und überzeugte zuletzt beim 3:0 gegen Langen erneut mit viel Kontrolle und Effizienz. Vor allem Torjäger Rendi Kildau sorgt regelmäßig für Gefahr vor dem gegnerischen Tor. Bad Bentheim dagegen lebt aktuell vor allem von seiner stabilen Form nach der Winterpause. Die Mannschaft von Sackbrook und Husmann sammelte in der Rückrunde bereits mehrere Siege und will dem Spitzenreiter zuhause unbedingt Paroli bieten. Das Hinspiel gewann Union Lohne mit 3:1, doch die Ausgangslage wirkt diesmal deutlich enger. Während Lohne den nächsten Schritt Richtung Aufstieg machen möchte, will Bentheim seine starke Rückrunde weiter vergolden.