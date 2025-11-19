 2025-11-18T09:22:12.436Z

Der Mittwoch auf FuPa: Bourscheid gleich zweimal gegen Christnach

Nachholspiele und vorgezogene Begegnungen

Damen

1.Liga

Wegen Abstellungen zu Nachwuchsnationalmannschaften wurden die Partien Käerjeng - Bettemburg und Mamer - Hesperingen verlegt. Kann man sich bei letztgenanntem Spiel einen offenen Schlagabtausch erwarten, dürfte Bettemburg in seinem Duell der Aufsteiger in Käerjeng favorisiert sein.

Heute, 20:00 Uhr
UN Käerjeng 97
UN Käerjeng 97Käerjeng
SC Bettemburg
SC BettemburgBettemburg
20:00live
Unser Tipp: Auswärtssieg

Heute, 20:00 Uhr
FC Mamer 32
FC Mamer 32Mamer
FC Swift Hesperingen
FC Swift HesperingenHesperingen
20:00live
Unser Tipp: Unentschieden

2.Liga

Heute, 20:00 Uhr
FC Kehlen
FC KehlenKehlen
CS Fola Esch
CS Fola EschFola
20:00live

Heute, 20:00 Uhr
Racing FC Union Luxemburg
Racing FC Union LuxemburgRacing II
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03Differdingen II
20:00

3.Liga (1.Bezirk)

Heute, 20:00 Uhr
FC Jeunesse Junglinster
FC Jeunesse JunglinsterJunglinster II
FC Blo-Wäiss Itzig
FC Blo-Wäiss ItzigItzig
20:00live

Herren

Coupe FLF

Da Koerich bis am vorletzten Sonntag noch in beiden Pokalwettbewerb vertreten war, musste das Spiel in der Coupe FLF in Bartringen verlegt werden. Es könnte sich zwischen den Vertretern der zwei Bezirke der 1.Division ein offener Schlagabtausch andeuten.

Heute, 20:00 Uhr
Sporting Bartringen
Sporting BartringenBartringen
FC Käerch
FC KäerchKäerch
20:00live

2.Division, 1.Bezirk

Ein vorverlegtes Spiel des 11.Spieltages im 1.Bezirk der 2.Division spielen Christnach und der starke Aufsteiger Bourscheid. Die Gastgeber bekommen unter einem neuen Trainer die Chance, ihr Punktekonto aufzustocken. Der CSB wird die Zähler aber nicht freiwillig abtreten.

Heute, 20:00 Uhr
FC Olympia Christnach-Waldbillig
FC Olympia Christnach-WaldbilligChristnach
CS Bourscheid
CS BourscheidBourscheid
Abgesagt
Unser Tipp: Unentschieden

Ebenfalls finden am Mittwoch zwei vorverlegte Spiele der 9.Runde bei den Herren-Reserven statt:

Reserven Klasse 4-1

Heute, 20:00 Uhr
CS Bourscheid
CS BourscheidBourscheid
FC Olympia Christnach-Waldbillig
FC Olympia Christnach-WaldbilligChristnach
Abgesagt

Reserven Klasse 4-1

Heute, 20:00 Uhr
FC Orania Vianden
FC Orania ViandenVianden II
SC Ell
SC EllEll
20:00

19.11.2025, 16:00 Uhr
Paul KrierAutor