Der Mittwoch auf FuPa: Bourscheid gleich zweimal gegen Christnach

Wegen Abstellungen zu Nachwuchsnationalmannschaften wurden die Partien Käerjeng - Bettemburg und Mamer - Hesperingen verlegt. Kann man sich bei letztgenanntem Spiel einen offenen Schlagabtausch erwarten, dürfte Bettemburg in seinem Duell der Aufsteiger in Käerjeng favorisiert sein.

Da Koerich bis am vorletzten Sonntag noch in beiden Pokalwettbewerb vertreten war, musste das Spiel in der Coupe FLF in Bartringen verlegt werden. Es könnte sich zwischen den Vertretern der zwei Bezirke der 1.Division ein offener Schlagabtausch andeuten.

2.Division, 1.Bezirk

Ein vorverlegtes Spiel des 11.Spieltages im 1.Bezirk der 2.Division spielen Christnach und der starke Aufsteiger Bourscheid. Die Gastgeber bekommen unter einem neuen Trainer die Chance, ihr Punktekonto aufzustocken. Der CSB wird die Zähler aber nicht freiwillig abtreten.

Unser Tipp: Unentschieden Ebenfalls finden am Mittwoch zwei vorverlegte Spiele der 9.Runde bei den Herren-Reserven statt:

Reserven Klasse 4-1 Heute, 20:00 Uhr FC Orania Vianden Vianden II SC Ell Ell 20:00 PUSH

