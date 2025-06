Der Meistertrainer wechselt zum Beinahe-Bundesligisten

Vincent Wagner verabschiedete sich von der TSG Hoffenheim II mit der Regionalliga-Meisterschaft. – Foto: Sport News Südwest

Die U23 wird das Abenteuer 3. Liga mit einem neuen Coach angehen: Aufstiegstrainer Vincent Wagner wechselt zur Saison 2025/26 zum Zweitligisten SV Elversberg, der zuletzt in der Relegation gegen den 1. FC Heidenheim knapp den Aufstieg in die Bundesliga verpasst hat. Der 39-Jährige wird Nachfolger von Horst Steffen, der sich als Chefcoach dem SV Werder Bremen angeschlossen hat.

"Vincent ist mit dem Wunsch an uns herangetreten, ein Angebot der SV Elversberg annehmen zu wollen. Diesem Wunsch wollten wir nach guten Gesprächen mit den Elversberger Verantwortlichen keine Steine in den Weg legen", sagt Frank Kramer, Direktor Sport der TSG Hoffenheim. Kramer würdigt die Arbeit Wagners: "Vincent hat drei Jahre sehr erfolgreich unsere U23 trainiert, mit dem Aufstieg in die 3. Liga als Krönung." Wagner selbst blickt mit großer Freude auf seine Zeit im Kraichgau zurück: "Ich möchte mich an erster Stelle bei allen Personen bedanken, die mir das Vertrauen geschenkt haben, stellvertretend bei Jens Rasiejewski, der mich vor drei Jahren mit einer klaren Idee geholt hat, und bei Frank Kramer, mit dem die Arbeit fortgesetzt wurde. Im Rückblick können wir alle sagen, dass der Plan zu 100 Prozent aufgegangen ist"

Wagner war zur Saison 2022/23 von Rot-Weiss Essen, wo er die U19 gecoacht hatte, zur U23 der TSG gewechselt. In den beiden Jahren zuvor hatte „Hoffe zwo“ mit den Tabellenplätzen 16 und 13 seine Ziele in der Regionalliga Südwest nicht erreicht. Unter Wagner ging es steil bergauf: Die U23 belegte in den Spielzeiten 2022/23 und 2023/24 jeweils Rang drei und musste beide Male erst am vorletzten Spieltag im Kampf um den Meistertitel und den Aufstieg in die 3. Liga abreißen lassen. In der zu Ende gegangenen Spielzeit sicherten sich die Hoffenheimer souverän den ersten Platz. In der Saison 2025/26 wird somit erstmals eine Hoffenheimer U23 in der 3. Liga vertreten sein.