"Der Meisterschaftsfavorit ist für uns die SG Sielow"

Im FuPa-Teamcheck spricht der sportliche Leiter Manuel Böckle von der SG Groß Gaglow über eine intensive Vorbereitung, gezielte Verstärkungen und die langfristigen Ziele des Vereins. Dabei betont er die Bedeutung des eingespielten Teams, die Rolle der Nachwuchsförderung und die Ambitionen, die Strukturen im Verein weiter zu stärken. Der Blick auf die neue Saison in der Landesklasse Süd ist geprägt von einer Mischung aus realistischer Einschätzung und dem festen Willen, sich weiterzuentwickeln.

Neuzugänge mit klarer Rolle Besonders erfreulich ist für Böckle die Rückkehr eines erfahrenen Torhüters. „Moritz Sachs kehrt vom FSV Union Fürstenwalde zu einem seiner Ausbildungsvereine zurück. Damit sind wir mit Marvin Hinz und ihm sehr gut auf der Torhüterposition aufgestellt“, sagt der sportliche Leiter. Damit verfügt Groß Gaglow auf einer Schlüsselposition über zuverlässige Optionen.

Vorbereitung mit neuen Schwerpunkten Die SG Groß Gaglow hat bewusst neue Trainingsakzente gesetzt. „Das Trainerteam hat in diesem Jahr andere taktische Schwerpunkte gesetzt und viel im körperlichen Bereich gearbeitet“, erklärt Manuel Böckle. Statt allein auf spielerische Feinheiten zu setzen, wurde an der Physis und an der Kompaktheit im Defensivverbund gefeilt. In den Testspielen zeigten sich dennoch Baustellen: „Die Vorbereitungsspiele haben weitere Verbesserungspotenziale aufgezeigt, sodass wir noch nicht wirklich wissen, wo wir stehen.“ Für Böckle ist das kein Grund zur Beunruhigung – im Gegenteil. Er sieht den Vorteil darin, dass die Mannschaft ihre Schwachstellen kennt und gezielt daran arbeiten kann, bevor der Ligaalltag beginnt.

Auch im Funktionsteam gab es Veränderungen, die langfristig Wirkung zeigen sollen. „Mit Max Wunderlich, Eric Haschock und Paul Reimer konnten wir drei Positionen neu besetzen“, erklärt Böckle. Damit wurden die organisatorischen und betreuenden Strukturen erweitert, um die Mannschaft noch besser zu unterstützen.

Gleichzeitig setzt der Verein verstärkt auf die eigene Jugend. „Mit Flynn Rohbock, Luca Weiz, Martin Thomalla und Felix Stachowiak haben wir vier Spieler aus dem eigenen Nachwuchs integriert, auf deren Entwicklung wir sehr gespannt sind.“ Diese Durchlässigkeit zwischen Jugend- und Herrenbereich ist seit Jahren ein Ziel des Vereins – nun zahlt sich diese Arbeit aus.

Kader bleibt flexibel und anpassungsfähig

Mit drei Männermannschaften im Verein verfügt die SG Groß Gaglow über eine besondere Ausgangslage. „Bei drei Männermannschaften kann es jederzeit zu Verschiebungen innerhalb der Kader oder Neuanmeldungen kommen“, betont Böckle. Diese interne Flexibilität erlaubt es, auf Verletzungen oder Formschwankungen kurzfristig zu reagieren. Gleichzeitig kann man jungen Spielern über die unteren Teams wertvolle Spielpraxis geben, bevor sie dauerhaft in der Landesklasse eingesetzt werden.

Keine weiteren Abgänge geplant

Nach den personellen Veränderungen ist nun Stabilität eingekehrt. „Neben den bekannten Abgängen wird es keine weiteren geben“, stellt Böckle klar. Damit ist für das Trainerteam frühzeitig Planungssicherheit gegeben, um an taktischen Abläufen und Automatismen zu arbeiten. Die Kontinuität im Kader könnte sich gerade im engen Tabellenmittelfeld der Landesklasse als Vorteil erweisen.

Erfahrung und Jugend als Erfolgsrezept

Eine der größten Stärken sieht Böckle in der gewachsenen Struktur der Mannschaft. „Das Team spielt seit vielen Jahren in einer ähnlichen Struktur zusammen, hat trotz des jungen Durchschnittsalters reichlich Landesklasse-Erfahrung gesammelt und ist bestrebt, sich weiterzuentwickeln.“ Diese Kombination aus eingespielten Abläufen und frischen Impulsen aus der Jugend könnte in der neuen Saison den Unterschied machen – insbesondere in Partien, in denen Nervenstärke gefragt ist.

Saisonziel bleibt intern – Fokus auf den Verein

Auf eine öffentliche Formulierung des sportlichen Saisonziels verzichtet die SG Groß Gaglow bewusst. „Das Saisonziel der Mannschaft bleibt intern“, sagt Böckle. Stattdessen richtet sich der Blick auf die Gesamtentwicklung des Vereins: „Übergeordnete Ziele im Verein sind der Ausbau der Infrastruktur, die Umsetzung von Nachwuchskonzepten und Events in der Region.“ Damit wird deutlich: Der sportliche Erfolg der Ersten ist nur ein Baustein in einem größeren Konzept, das auch die Bindung an die Region stärken soll.

Klare Einschätzung der Konkurrenz

Obwohl die eigenen Ambitionen nicht offen ausgesprochen werden, hat Böckle eine klare Meinung zur Favoritenrolle in der Liga. „Der Meisterschaftsfavorit ist für uns die SG Sielow“, sagt er. Die Einschätzung zeigt, dass man in Groß Gaglow die Konkurrenzlage realistisch einschätzt und den Blick auf die eigenen Entwicklungsschritte legt, anstatt sich in Fernduellen zu verlieren.

Kapitänsfrage noch offen – Mannschaftsrat als Stärke

Eine zentrale Personalentscheidung steht noch aus. „Mit Matthias Krüger, Steven Mund, Florian Heinrich, Paul Nothbaum und Niklas Winter haben wir fünf Spieler im Mannschaftsrat, denen wir alle das Kapitänsamt zutrauen. Die Entscheidung dahingehend ist noch ausstehend“, erklärt Böckle. Die Tatsache, dass gleich mehrere Spieler für diese Rolle infrage kommen, unterstreicht den hohen Stellenwert von Führungspersönlichkeiten innerhalb des Teams. Wer auch immer das Amt übernimmt, wird gemeinsam mit dem Mannschaftsrat eine wichtige Rolle in der sportlichen und mentalen Ausrichtung spielen.

Stabilität und Perspektive

Die SG Groß Gaglow geht mit einem eingespielten Kern, viel Eigengewächsen und einer klaren Vereinsstrategie in die neue Saison der Landesklasse Süd. Mit gezielten Verstärkungen, einer geschlossenen Teamstruktur und ehrgeizigen Plänen für den gesamten Verein hat man eine stabile Grundlage geschaffen.