Der Meister will noch eins draufsetzen

Sehen der Partie am Samstag in Könen mit viel gegenseitigem Respekt entgegen: Ahmed Boussi (links) und Dominik Bosl (rechts). – Foto: FuPa/Verein (2)

Im Trier-Saarburger Kreispokalfinale der A- und B-Ligisten im Fußballkreis Trier/Saarburg treffen am Samstag ab 17 Uhr in Konz-Könen A7-Meister DJK St. Matthias Trier und dessen (Noch-)Ligakonkurrent SG Weintal-Oberemmel aufeinander. Im Interview stehen die beiden Trainer Dominik Bosl von der SG und Ahmed Boussi (DJK) Rede und Antwort.

Dominik Bosl Vor der Saison wollten wir uns zwischen Platz vier und sieben einordnen, jetzt ist es der achte Platz geworden, der für einen Aufsteiger grundsätzlich in Ordnung ist. Es gab unterschiedliche Phasen, doch letztlich haben wir drei Spieltage vor Schluss den Klassenerhalt perfekt gemacht. Ich bin zufrieden mit den Jungs. Die Mannschaft hat sich entwickelt, doch es hätten auch zwei, drei Plätze besser sein können.

Wie schätzen Sie die abgelaufene Saison aus Sicht Ihrer Mannschaft ein?

Ahmed Boussi Der Aufstieg in die Bezirksliga hat eine Riesenbedeutung für den Verein. Neun Jahre liegen seit dem Abstieg 2017 zurück. Es war auch eine lange Leidenszeit. Die Entwicklung der vergangenen Jahre macht mich stolz, weil ich mein gesamtes Herzblut eingebracht habe und den Verein zunächst wieder in die A-Liga und jetzt in die Bezirksliga zurückgeführt habe. Wir sind in diesem Jahr noch ungeschlagen und konnten auch die engen Spiele gewinnen. Seit dem Winter ist das Team noch einmal weiter zusammengewachsen und hat mit einer riesigen Einstellung agiert. Der Pokalsieg wäre das I-Tüpfelchen auf eine perfekte Saison.

Bosl Die Mattheiser sind völlig zu Recht Meister geworden. Die Mannschaft hat mit Ahmed Boussi einen überragenden Torjäger und Spielertrainer in ihren Reihen, verfügt in allen Mannschaftsteilen über enorm hohe Qualität und hatte schon die komplette Rückrunde über Bezirksliga-Format. Wir haben erst Anfang des Monats gegen sie gespielt und daheim mit 0:3 verloren.

Boussi Die Weintaler sind unfassbar stark, brandgefährlich und mit die unangenehmste Mannschaft der Liga. Sie haben gute Flügelspieler, die sie über Herbert Stuhlberg und Dennis Haas auch sehr gut in Szenen setzen. Mit Johannes Thelen haben sie in der Abwehr viel Erfahrung. Sie verfügen zudem über schnelle Konterstürmer, die situativ Nadelstiche setzen, die dem Gegner wehtun.

Welche Chancen sehen Sie, den Pokal zu gewinnen?

Bosl Das sind die Spiele, die du als Spieler haben willst. Wir wollen mitspielen, in den Zweikämpfen da sein, klare Aktionen nach vorn haben und vor dem Tor kaltschnäuzig agieren. Deshalb wollen wir offensive Lösungen finden, mutig sein und die Möglichkeiten nutzen, die Mattheis uns anbietet.

Boussi Es kommt auf die Tagesform an und wie man ein solches Endspiel annimmt. Es ist alles Kopfsache, der Wille wird entscheidend sein. Wir möchten die gute Performance aus den vergangenen Wochen mit ins Endspiel nehmen, müssen aber an unsere Grenzen gehen und leiden. Dem Gegner unser Spiel aufzudrücken, Ballgewinne zu erzielen und unsere Offensivpower zu nutzen, sollte unser Vorhaben sein.

Wie werden die Fans mobilisiert?

Bosl Wir haben überlegt, ob wir ein Bus mieten sollen, doch aufgrund der räumlichen Nähe zum Endspielort Könen haben wir darauf verzichtet. Es ist fast wie ein Heimspiel. Die Fans standen die gesamte Saison hinter uns, sie reisen mit dem Auto an. Wir hoffen auf zahlreiche Unterstützung, gleichwohl wir in Niedermennig am gesamten Wochenende gemeinsam mit dem SV Konz ein internationales Jugendturnier veranstalten.

Boussi Wir haben für das Finale kräftig die Werbetrommel gerührt. Ich wünsche mir, dass viele Zuschauer aus dem Trierer Süden und aus der Umgebung in den Vereinsfarben blau und rot kommen und sich die Fans von solch einem Endspiel elektrisieren lassen.

Wie sieht es personell aus?

Bosl Es sind alle dabei, ich habe die Qual der Wahl bei der Aufstellung.

Boussi Jakob Ditter und Lukas-Orlando Steines sind verletzt, Fabian Amthor hat gesundheitliche Probleme und ist ebenfalls nicht an Bord.

Wie sehen die Planungen für die neue Saison aus?

Bosl Dennis Haas beendet nach diesem Spiel seine Laufbahn, und Robin Mohr wechselt in die zweite Mannschaft. Von der SG Hochwald holen wir Marc Steffes. Er zieht jetzt nach Wiltingen und ist im Defensivbereich flexibel einsetzbar. Von der A-Jugend der JSG Saar-Mosel Konz kommt Julien Messerschmidt.

Boussi Leo Reh und Julius Barbion kommen vom FSV Tarforst, Burak Tepe vom FC Könen. Zudem bleibt Jakob Distino als großes Talent an Bord, und nach auskuriertem Kreuzbandriss kommt auch Jakob Ditter wieder zurück. Levin Steffes, Lukas- Orlando Steines und Tim Martin rücken fest aus der A-Jugend auf. Als Abgänge stehen Jamal Abdulrafiu (Eintracht Trier II), Leon Gerhard (FC Bitburg) und Nils Arens (SV Tawern) fest. Wir sind in engem Kontakt mit einem potenziellen Torwart mit Bezirksligaerfahrung und suchen weitere Torhüter.

Interview: Lutz Schinköth

Kleiner Kreispokal: Duell der Meister

Wenn Schiedsrichter Philipp Ullrich aus Riol am Freitagabend um 19 Uhr auf dem Rasenplatz in Könen das Kreispokalfinale der C-Liga und Reserveklasse anpfeift, treffen zwei Meister aufeinander: Der SV Sirzenich II misst sich mit der SG Osburg/Thomm/Lorscheid II.

Besonders beeindruckend ist die Bilanz der Sirzenicher: Mit 70 Punkten aus 24 ungeschlagenen Partien marschierte die Mannschaft souverän durch die C15 und darf in der kommenden Saison eine Klasse höher antreten. Überragender Torjäger der Bezirksligareserve war Tim Brandscheid, der mit 43 Treffern rund ein Drittel der insgesamt 128 Saisontore erzielte.

Stark war auch das Abschneiden der SG Osburg II in der C17. Die Hochwälder holten 61 Punkte und kamen mit 103 Treffern ebenfalls auf eine dreistellige Torausbeute. Der Aufstieg in die B-Liga bleibt der SG jedoch verwehrt, da die erste Mannschaft bereits dort spielt.