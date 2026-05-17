DER MEISTER VERABSCHIEDET SICH VON SEINEM PUBLIKUM von Philipp Kaiser · Heute, 19:59 Uhr · 0 Leser

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U19 (A-Junioren) Bayernliga: SV Waldeck-Obermenzing – SpVgg Mögeldorf 7:3 Der frischgebackene Meister wollte seinem Publikum im letzten Heimspiel der Saison noch einmal zeigen, wie gut er Fußball spielen kann. Gegen die bereits als Absteiger feststehende Spielvereinigung aus Nürnberg sollten die Münchner Zuschauer beim Abschiedsmatch der Obermenzinger ein letztes Mal auf ihre Kosten kommen. Das gelang der Mannschaft des Trainers Philipp Kaiser eindrucksvoll - zumindest in der ersten Hälfte.

Nachdem die fast traumatisch empfundene Enttäuschung um das zur Saisonhalbzeit fehlende Pünktchen für den Aufstieg überwunden war, steuerte das Team nun die Meisterschaft an. Doch leicht wollte es die Konkurrenz den Jungs aus Obermenzing nicht machen. Zuerst saß ihnen der FC Memmingen im Nacken, dann war es der FC Schweinfurt, der hartnäckig daran arbeitete, den Münchnern den Platz an der Sonne streitig zu machen. Trotz der Verletztenliste, die am Ende der Saison immer länger wurde, zeigte die Mannschaft um Kapitän Maximilian Haas Charakter und erspielte sich mit einem Sieg in Deisenhofen die vorzeitige Meisterschaft – und zwar absolut verdient: Waldeck Obermenzing führt die Tabelle bei einem noch ausstehenden Spiel mit sieben Punkten Vorsprung an und kann ihn am kommenden Wochenende in Bamberg um drei weitere Punkte erhöhen. Noch deutlicher wird die Überlegenheit beim Torverhältnis von 84:40, dem die abgeschlagenen Verfolger nur neidvoll hinterherschauen können. Die spielten beim Match gegen Mögeldorf jedoch keine Rolle mehr. Waldeck konnte frei aufspielen und tat das auch vom Anpfiff an. Nach zwölf Minuten stand es bereits 3:0 gegen einen in allen Belangen unterlegenen Gegner, der dem schnellen Kombinationsspiel der Münchner und ihrer überlegenen Zweikampfführung nichts entgegenzusetzen hatte. Wie sehr sich die tapferen Jungs aus dem Nürnberger Stadtteil auch mühten: Es tat sich von Anfang an ein Klassenunterschied zwischen dem Ersten und dem Letzten der Tabelle auf, auch wenn Mögeldorf zwischendurch ganz überraschend zu einer Dreifachchance kam. Aber auch die Obermenzinger ließen eine Reihe bester Möglichkeiten liegen, und mit dem für die Gäste schmeichelhaften Zwischenstand von 4:0 pfiff der Unparteiische zur Pause.