DER MEISTER VERABSCHIEDET SICH VON SEINEM PUBLIKUM

U19 (A-Junioren) Bayernliga: SV Waldeck-Obermenzing – SpVgg Mögeldorf 7:3
Der frischgebackene Meister wollte seinem Publikum im letzten Heimspiel der Saison noch einmal zeigen, wie gut er Fußball spielen kann. Gegen die bereits als Absteiger feststehende Spielvereinigung aus Nürnberg sollten die Münchner Zuschauer beim Abschiedsmatch der Obermenzinger ein letztes Mal auf ihre Kosten kommen. Das gelang der Mannschaft des Trainers Philipp Kaiser eindrucksvoll - zumindest in der ersten Hälfte.
Nachdem die fast traumatisch empfundene Enttäuschung um das zur Saisonhalbzeit fehlende Pünktchen für den Aufstieg überwunden war, steuerte das Team nun die Meisterschaft an. Doch leicht wollte es die Konkurrenz den Jungs aus Obermenzing nicht machen. Zuerst saß ihnen der FC Memmingen im Nacken, dann war es der FC Schweinfurt, der hartnäckig daran arbeitete, den Münchnern den Platz an der Sonne streitig zu machen. Trotz der Verletztenliste, die am Ende der Saison immer länger wurde, zeigte die Mannschaft um Kapitän Maximilian Haas Charakter und erspielte sich mit einem Sieg in Deisenhofen die vorzeitige Meisterschaft – und zwar absolut verdient: Waldeck Obermenzing führt die Tabelle bei einem noch ausstehenden Spiel mit sieben Punkten Vorsprung an und kann ihn am kommenden Wochenende in Bamberg um drei weitere Punkte erhöhen. Noch deutlicher wird die Überlegenheit beim Torverhältnis von 84:40, dem die abgeschlagenen Verfolger nur neidvoll hinterherschauen können.
Die spielten beim Match gegen Mögeldorf jedoch keine Rolle mehr. Waldeck konnte frei aufspielen und tat das auch vom Anpfiff an. Nach zwölf Minuten stand es bereits 3:0 gegen einen in allen Belangen unterlegenen Gegner, der dem schnellen Kombinationsspiel der Münchner und ihrer überlegenen Zweikampfführung nichts entgegenzusetzen hatte. Wie sehr sich die tapferen Jungs aus dem Nürnberger Stadtteil auch mühten: Es tat sich von Anfang an ein Klassenunterschied zwischen dem Ersten und dem Letzten der Tabelle auf, auch wenn Mögeldorf zwischendurch ganz überraschend zu einer Dreifachchance kam. Aber auch die Obermenzinger ließen eine Reihe bester Möglichkeiten liegen, und mit dem für die Gäste schmeichelhaften Zwischenstand von 4:0 pfiff der Unparteiische zur Pause.
Danach ging es zunächst mit leicht angezogener Handbremse weiter. Waldeck erzielte zwar noch zwei weitere Tore, schien inzwischen aber satt zu sein, vernachlässigte sträflich die Abwehr und musste gegen die nun besser ins Spiel gekommenen Gäste zwei Gegentreffer hinnehmen. Noch einmal zeigten sie zehn Minuten vor Ende mit einem schönen Angriff und dem Treffer zum 7:2, wer Herr im Hause war, bevor sie durch eine weitere Nachlässigkeit zuließen, dass ein Mögeldorfer Spieler erneut traf.
Der Ärger währte nicht lange, denn kurz danach beendete der ausgezeichnete Schiedsrichter die Begegnung und die Jungs vom SV Waldeck-Obermenzing feierten ausgiebig ihre Meisterschaft. Ein Vertreter des bfv und der Vorstand verliehen die Medaillen, bevor sich Mannschaft und Trainerteam zum großen und verdienten Essen im Restaurant zusammensetzten. Auch die Jungs aus Mögeldorf und ihre Trainer, die zu dem ausgesprochen fairen Match beigetragen hatten und die wegen ihres sympathischen Auftretens im Münchner Nordwesten gern gesehene Gäste gewesen waren, schlossen sich an.
Die Mannschaft aus Obermenzing, die nun das Kapitel Juniorenfußball beendet, wird sich nach dem kommenden Spiel in Bamberg auflösen und die Spieler schließen sich verschiedenen Herrenmannschaften der höheren bayrischen Ligen an. Leider, war von vielen Zuschauern zu hören, die mit Wehmut auf ein tolles Team zurückblicken, das zum letzten Mal an diesem Samstag in Obermenzing zu sehen war.