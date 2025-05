Der Meister und das Trainerbeben

Eigentlich könnten sie sich bei den Vereinigten aus Berndorf, Hillesheim, Walsdorf und Wiesbaum derzeit ganz entspannt zurücklehnen. Schließlich ist die erste Mannschaft bereits seit rund einem Monat (!) durch. Der Titel in der Kreisliga A8 ist dem Team längst nicht mehr zu nehmen. Hinzukommt noch die Option, den Doublesieg klarzumachen: Am Samstag, 31. Mai, 17.30 Uhr, geht’s im Kreispokalfinale von Kirchweiler gegen den Noch-Ligakonkurrenten SG Schneifel II. Hinter den Kulissen gab es zuletzt aber einiges an Wirbel.