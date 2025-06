Der Meister überrascht sich selbst

Im Schatten der ersten Mannschaft der SVG Weißenberg, die in dieser Saison mit dem siebten Platz in der Bezirksliga eine starke Saison gespielt hat, brillierte die Zweitvertretung der SVG als Meister der Kreisliga B, Gruppe 1. Dabei war die SVG als Tabellenelfter in der vorhergegangenen Spielzeit als Elter noch weit von einem möglichen Aufstieg gewesen.

Der gesamte Verein hat in den vergangenen Jahren sportlich einen gewaltigen Sprung nach vorne gemacht. Erst in der Saison 2021/22 gelang der ersten Mannschaft der Aufstieg in die Kreisliga A, in der darauffolgenden Spielzeit gelang der SVG der Durchmarsch und erreichte somit das erste Mal in diesem Jahrtausend die Bezirksliga, in der sich die erste Mannschaft in den beiden vergangenen Jahren etablieren konnte.

Trotz der positiven Entwicklung im Verein hat aber niemand mit einem Aufstieg der Reserve geplant. „Vor der Saison war die Meisterschaft kein Thema bei der Zielsetzung. Als wir gemerkt haben, dass der Aufstieg doch möglich ist, haben wir es geschafft, von Woche zu Woche zu denken. Wir haben uns den Erfolg erarbeitet“, betont Meistertrainer Yetkin Durkaya. Das Weißenberger Urgestein war als Co-Trainer der ersten Mannschaft ein bedeutender Bestandteil des Erfolgs in Weißenberg. Unter Cheftrainer Ralf Dicken stieg Durkaya bereits in die Kreisliga A auf, ein Jahr später ging es für ihn unter Dirk Schneider in die Bezirksliga, wo er bis zum vergangenen Sommer als Trainerassistent agierte.