Der Meister steckt im Tabellenkeller

Die Hoffnungen des SV Walbeck auf den ersten Saisonsieg haben sich nicht erfüllt. Der amtierende Meister der Frauen-Niederrheinliga hatte am vierten Spieltag mit 0:1 (0:0 gegen den SV Budberg das Nachsehen und steckt damit zunächst einmal im Tabellenkeller fest.

Dabei erwischten die Gastgeberinnen einen verheißungsvollen Start. Bereits in der achten Minute vergab Alina Kostyrok eine Großchance, als sie aus kurzer Distanz per Kopf scheiterte. Zwölf Minuten später verzog sie frei stehend vor dem Budberger Tor. Auch die Gäste hatten Möglichkeiten, als sie kurz vor dem Seitenwechsel stärker wurden.

Nach der Pause begann der SV Walbeck stark und kam zu einigen gefährlichen Angriffen. In der 62. Minute verhinderte zunächst die Querlatte noch einen Walbecker Rückstand. Doch Budberg drängte weiter und erzielte in der 70. Minute den entscheidenden Treffer – allerdings aus einer klaren Abseitsposition, die vom Schiedsrichter nicht geahndet wurde. Nur fünf Minuten später bot sich Kostyrok erneut die Chance zum Ausgleich, doch wieder scheiterte sie an der Gästetorhüterin.

Trotz großer Moral und einer kämpferischen Leistung reichte es am Ende nicht mehr zum verdienten Punktgewinn. „Die Enttäuschung ist natürlich groß, aber wir werden weiter an uns arbeiten. An der Einstellung der Mannschaft hates jedenfalls nicht gelegen“, sagte Trainer Friedel Baumann nach Spielende.