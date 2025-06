Der Meister spricht: »Bayernliga verliert zwei sympathische Teams«

Einer (dazu noch sehr netten) Dame darf man keinen Wunsch abschlagen - vor allem dann, wenn es ein letzter ist. Vor dem abschließenden Spieltag ist es Sophie Riepl, Co-Spielertrainerin des bereits als Absteiger feststehenden SV Kirchberg im Wald, wichtig, noch etwas los zu werden. Klar, der Gang zurück in die Landesliga sei bitter, aber "es überwiegt vor allem der Stolz, was wir in den vergangenen Jahren als kleiner Dorfverein erreicht haben". Soweit klassische Abschiedsfloskeln, doch dann wird es emotional-besonders: "Beim letzten Spiel würden wir uns über viele Zuschauer freuen, die uns einen schönen Abschied bereiten. Und ich würde mir wünschen, dass jede Spielerin ihr womöglich letztes Mal Bayernliga genießen kann." Nicht vergessen: Einer Dame darf man keinen Wunsch abschlagen...

Felix, herzlichen Glückwunsch zur Bayernliga-Meisterschaft 2025! Ist ein vorzeitiger Titelgewinn schöner als einer am letzten Spieltag - oder umgekehrt? Zunächst einmal vielen Dank für die Glückwünsche! Für mich als Trainer war rückblickend definitiv der vorzeitige Titelgewinn die schönere Variante. So konnten wir ohne Rücksicht auf die Liga das Pokalfinale angehen. Zudem können wir die Spielzeiten in den letzten Spielen noch etwas verteilen.

Warum hat sich das Kleeblatt fernab der tabellarischen Konstellation die Meisterschaft verdient?

Die Mädels haben die ganze Saison über jede Woche im Training Gas gegeben und gut gearbeitet. In den vergangenen acht Wochen hatten wir eine Trainingsbeteiligung von durchschnittlich 20 Spielerinnen. Es freut mich natürlich sehr, dass die harte Arbeit dann in Form der Meisterschaft und des Pokalsiegs belohnt wurde. Besonders stolz sind wir auf die sehr starke fußballerische Entwicklung unserer Truppe in der Rückrunde.

Sehr ihr Euch gerüstet für die Regionalliga?

Die vergangenen Aufsteiger mussten leider alle direkt wieder den Weg in die Bayernliga antreten. Wir gehen also demütig an die neue Herausforderung heran und wissen um die Schwere der Aufgabe, die uns in der Regionalliga erwartet. Wir wollen an die Entwicklung dieser Saison anknüpfen und dann auch eine Liga höher bestehen. Es freut mich, dass wir unseren Kader weitestgehend zusammenhalten können.

Wäre auch Ruderting aus Deiner Sicht bereit für die 3. Liga? Oder anders gefragt: Wie schwierig ist es in der Bayernliga, Zweiter zu werden?

Das Niveau gerade unter den Top-Mannschaften in der Bayernliga – diese Saison die ersten Fünf – ist sehr hoch, sodass in diesen Spielen jeder jeden schlagen kann. Sich seit Jahren da oben zu halten und in fünf Jahren viermal Zweiter zu werden. zeugt von sehr großer Qualität.