Der Meister siegt in Bellamont

An einem sonnigen Sonntagnachmittag war der Meister und Aufsteiger VfB Gutenzell zu Gast in Bellamont. Der FCB war gut im Spiel und hatte erste kleinere Chancen, nutzte diese aber nicht. Direkt mit der ersten Halbchance konnten die Gäste dann in Führung gehen, was etwas aus dem nichts kam. Bis zur Pause war die Kaiser-Elf weiter bemüht, ohne zwingend zu werden.

Nach der Halbzeit hatte Benjamin Miller den Ausgleich auf dem Fuß, als er frei vor dem Tor an den Ball kam, jedoch parierte der Gästetorhüter glänzend. Wenige Minuten später konnten die Gutenzeller durch einen Freistoß, den die Blau-Weißen nicht klären konnten, mit 2:0 in Führung gehen. Damit war das Spiel durch, die Gutenzeller schafften kurz vor dem Ende sogar noch das 3:0.