Der Meister schnappt sich auch den Fairnessrekord

Fußball-Kreisliga A: Der SC Kreuzau kassiert im letzten Saisonspiel eine 0:3-Pleite in Winden. Den Vizetitel sichern sich die Jülicher „Zehner“.

Die Fußballsaison 2024/25 ist Geschichte. Am letzten Spieltag sicherten sich die Jülicher „Zehner“ mit dem 4:2-Heimsieg gegen Germania Burgwart die Vizemeisterschaft in der Fußball-Kreisliga A. Vor den Schwarz-Weißen von Huchem-Stammeln, die mit einem 4:0-Heimerfolg gegen Viktoria Koslar mit einem Punkt weniger (48) als Dritter die Saison beendeten.

Ein Tabellenplatz, den die Verantwortlichen um den scheidenden Trainer Benjamin Bläser nicht für möglich gehalten hätten. „Wir sind alle mächtig stolz auf das Geleistete, es war eine super Saison, die wir jetzt entsprechend ausklingen lassen“, merkte Bläser an. Er fügte hinzu, „dass wir mit nur 27 Gegentoren die beste Abwehr der Liga stellen.“

Insgesamt 839 Tore

Apropos Tore: Insgesamt ließen die 15 Mannschaften ihre jeweiligen Fans über 839 Tore jubeln, womit die Torflut aus der vorherigen Saison mit 882 Treffern nicht erreicht wurde. Auch schaffte es keine Mannschaft, auf 100 Tore zu kommen. Auch nicht Meister und Aufsteiger Kreuzau. Der Mannschaft um Kapitän Florian Uerlichs fehlten in der Schlussabrechnung genau zwei Tore, um diesen Rekord zu brechen. Dafür stellt der KSC mit Nico Schröteler den Torschützenkönig. Er bejubelte 38 Treffer, gefolgt von Jan-Niklas Pyka von der SG Nörvenich/Hochkirchen, der es auf 29 Tore brachte.

Was Vizemeister Jülich anbelangt, heißen dort die erfolgreichsten Torjäger Lorenz Klee und Alessio Pinna, die jeweils zehn Tore schossen. „Bei uns verteilen sich die Tore auf mehrere Schultern“, freute sich Trainer Tobias Voss über den 4:2-Sieg gegen Burgwart, womit das Torkonto auf 51 Zähler anwächst. „Der letzte Sieg war hochverdient, aber Burgwart war der erwartet schwere Gegner“, lobte der „Zehner“-Trainer. Trotzdem sei die Luft raus gewesen. Dass es zum Vizetitel reichte, sei der perfekte Abschluss gewesen. Den durften alle Kaderspieler im letzten Spiel miterleben. „Alle haben von mir ihre Einsatzzeit bekommen, das bin ich allen schuldig gewesen“, so Voss.

Was sein Gegenüber Max Weinberger an der Niederlage ärgerte, war in seinen Augen die Tatsache, dass das Ergebnis über den Spielverlauf hinwegtäuscht. „Wir hatten noch gute Möglichkeiten, trotzdem sind wir alle froh, dass wir nun nach dem Finale einen Haken unter die Saison machen können.“

Rote Karte für Laufenberg

Eine Saison, die für die Meistermannschaft aus Kreuzau und das Trainergespann Olaf Ramm und Bernhard Schmitz auf Tabellenplatz sechs begann, um dann nach dem siebten Spieltag die Spitzenposition zu übernehmen, die man bis zum Schluss auch nicht mehr hergab. Dass man ausgerechnet am letzten Spieltag die dritte Saisonniederlage mit dem 0:3 gegen Winden – in der Hinrunde verlor man nur ein Spiel – kassierte, ärgerte Trainer Ramm, auch die Rote Karte gegen Jannik Laufenberg. Es bleibt allerdings die einzige, auch wurde keiner seiner Spieler mit der Matchstrafe in der gesamten Saison bedacht.

Damit führt Kreuzau die Fairnesstabelle der Kreisliga A Düren an, denn in den 28 Meisterschaftsspielen zückten die Schiedsrichter auch nur 36 Mal die Gelbe Karte. Was diese anbelangt, musste sich Morschenichs Trainer Patrick Höhn exakt 100 Mal mit dieser Farbe beschäftigen. Fünf Mal gab es Gelb-Rot, vier Mal die Rote Karte. Damit belegt der Absteiger und Vorjahresaufsteiger den letzten Platz in dieser Tabelle.

