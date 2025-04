Der Meister ist dann doch eine Nummer zu groß – "Sieg war verdient"

Nach vier Siegen in Folge ging Eintracht Karlsfeld mit Selbstvertrauen in das Spiel beim FC Schwaig. Der vorzeitig feststehende Meister der Fußball-Landesliga Südost ist allerdings eine Nummer zu groß gewesen. Karlsfeld verlor 0:2 – und das verdient.

Dennoch trauerten die Karlsfelder der ein oder anderen vergebenen Chance nach. „Wir hatten das Gefühl, dass vor allem in der zweiten Hälfte mit etwas Glück was möglich gewesen wäre”, sagte Trainer Flo Beutlhauser, der anfügte: „Allerdings hätten wir uns auch über einen 0:3-Rückstand zur Pause nicht beklagen dürfen.”

Das Duell startete ähnlich wie das erste Aufeinandertreffen in dieser Saison. Bei der 0:6-Niederlage im Hinspiel zappelte der Ball nach wenigen Sekunden zum ersten Mal im Netz des Eintracht-Tores. Dieses Mal vereitelte Torhüter Dario Schmucker kurz nach dem Anstoß die Topchance von Schwaig-Torjäger Raffael Ascher. In der 4. Minute stand Schmucker erneut im Mittelpunkt. Weil er gegen Ascher einen Schritt zu spät kam, zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Sebastian Hofmaier verwandelte eiskalt zum 1:0.

In der Folge hätte Schwaig die Führung ausbauen können. Die beste von drei Topchancen hatte Joshua Steindorf, der den Ball nach einer halben Stunde aus fünf Metern allerdings gegen die Latte nagelte. „Sie haben uns aber am Leben gelassen”, sagte Beutlhauser, der auf eine Leistungssteigerung nach dem Seitenwechsel hoffte.

FC Schwaig verbucht damit bereits den 15. Sieg in Folge

Doch auch in der zweiten Hälfte gehörte Schwaig das erste Highlight, genauer: Johannes Empl. Der Defensivmann versenkte einen Freistoß von der rechten Sechzehner-Kante traumhaft in die lange Ecke (54.). „Vielleicht haben sie danach einen Gang runtergeschaltet”, so Beutlhauser. Die Eintracht kam jetzt ebenfalls zum Abschluss. Dominik Schäffer setzte den Ball an den Pfosten, Pascal Sattelberger prüfte Schwaig-Keeper Philipp Strunk per Freistoß – doch der Anschlusstreffer fiel nicht.

Auf der anderen Seite traf Empl mit einem weiteren gefährlichen Freistoß die Latte. Es blieb 0:2 aus Karlsfelder Sicht.

„Keine Frage, ihr Sieg war verdient.“

Trainer Flo Beutlhauser

Für den FC Schwaig war es der 15. Punktspielsieg in Folge. „Keine Frage, ihr Sieg war verdient“, sagte Beutlhauser. „Wir hätten heute einen Sahnetag gebraucht, den hatten wir leider nicht.” Für den Karlsfelder Trainer war die Partie gegen den Meister ohnehin „ein Bonusspiel“. Am kommenden Wochenende zählt es. Dann trifft die Eintracht auf den VfB Forstinning. Bei einem Sieg wäre der Klassenerhalt zum Greifen nah.