Der Meister glänzt beim Finale, Wernsdorf zündet 8:2-Torfeuerwerk

Vor 62 Zuschauern lieferten sich der FV Erkner 1920 und der VfB Trebbin ein umkämpftes Unentschieden zum Saisonabschluss. Trebbin führte mit 0:1 durch Jordan-Lee Jäger in der 36. Minute, ehe das 0:2 durch Constantin Helf in der 58. Minute fiel. Erkner verkürzte auf 1:2 durch Florian Fleck in der 73. Minute und erzielte schließlich den Ausgleich zum 2:2 durch Max Koyuncu in der 78. Minute. In der Abschlusstabelle belegt Trebbin mit 34 Punkten den zehnten Platz, während Erkner die Spielzeit mit 32 Zählern auf Rang zwölf beendet.

---

Ein wahres Torfestival erlebten die 135 Zuschauer in der Begegnung zwischen dem SV Frankonia Wernsdorf 1919 und dem SV Grün-Weiß Lübben. Das 1:0 fiel in der 4. Minute durch ein Eigentor von Martin Lehmann. In der 7. Minute erhöhte Max Milz auf 2:0, gefolgt vom 3:0 durch Tornike Barbakadze in der 48. Minute. Felix Meyer schraubte das Ergebnis in der 53. Minute auf 4:0 hoch, ehe ein weiteres Eigentor von Martin Lehmann in der 59. Minute das 5:0 bedeutete. Nur eine Minute später, in der 60. Minute, erzielte Philipp Stiller das 5:1. Direkt im Anschluss folgten die Treffer zum 6:1 durch Maximilian Peter Schmidt in der 61. Minute und zum 7:1 durch David Seppik in der 62. Minute. Mattis Reszat erhöhte in der 71. Minute auf 8:1, bevor Torben Brauer in der 89. Minute das Tor zum 8:2-Endstand markierte. Wernsdorf schließt die Saison mit 32 Punkten auf Platz elf ab, Lübben ist mit 7 Punkten Vorletzter.

---

In einer engen Partie vor 125 Zuschauern behielt der FSV Glückauf Brieske/Senftenberg knapp die Oberhand gegen den FC Eisenhüttenstadt. Das 1:0 erzielte Philipp Ricco Barnack bereits in der 7. Minute. Nach dem Seitenwechsel glichen die Gäste in der 48. Minute durch Max Hahn zum 1:1 aus. Der späte Siegtreffer zum 2:1 gelang Tobias Schumann in der 89. Minute. Brieske/Senftenberg beendet die Spielzeit als Tabellensiebter mit 46 Punkten, Eisenhüttenstadt folgt mit 40 Punkten auf dem achten Rang. ---

Die Begegnung zwischen dem SV Victoria Seelow und dem FC Lauchhammer wurde abgesagt. ---

Der VfB Hohenleipisch 1912 musste sich vor 141 Zuschauern dem SV Döbern geschlagen geben. Das 1:0 durch Florian Vogt fiel in der 18. Minute. Döbern glich zum 1:1 durch Luca Hartelt in der 53. Minute aus und legte das 1:2 durch Jonas Gryczman in der 57. Minute nach. Hohenleipisch egalisierte zum 2:2 durch Louis Reichmann in der 64. Minute. Den entscheidenden Treffer zum 2:3 erzielte Eddie Grabowski in der 79. Minute. Zudem gab es eine personelle Dezimierung, als Clemens Förster aufseiten der Döberner in der 62. Minute die Gelb-Rote Karte sah. Hohenleipisch belegt im Endklassement mit 53 Punkten den sechsten Platz, Döbern wird mit 38 Punkten Neunter. ---

Ein Treffer entschied das Duell vor 72 Zuschauern zwischen dem SV Wacker 09 Ströbitz und dem VfB 1921 Krieschow II. In der 68. Minute erzielte Marvin Kilisch das Tor zum 1:0-Endstand. Durch diesen Heimsieg sichert sich Ströbitz mit 62 Punkten den vierten Tabellenplatz, während Krieschow II die Saison mit 59 Punkten auf Rang fünd beendet. ---

Ein torreiches Spektakel sahen die 125 Zuschauer bei der Begegnung zwischen der SG Phönix Wildau 95 und dem 1. FC Guben. Das 0:1 erzielte Franz Krüger in der 6. Minute, gefolgt vom 0:2 durch einen von Franz Krüger verwandelten Foulelfmeter in der 10. Minute. Niclas Straube erhöhte in der 34. Minute auf 0:3, ehe Pouria Shamigolsheik in der 37. Minute auf 1:3 verkürzte. Durch ein Eigentor von Phillip Schmidt in der 43. Minute hieß es 1:4, und direkt nach der Pause erhöhte Lansana Sheriff in der 46. Minute auf 1:5. Franz Krüger schraubte das Ergebnis in der 54. Minute auf 1:6 hoch. Die Hausherren konnten durch Romeo Paeschke in der 75. Minute zum 2:6 und durch Ronny Brendel in der 90. Minute zum 3:6-Endstand verkürzen. ---

Der bereits feststehende Meister zeigte auch am letzten Spieltag keine Schwäche und siegte vor 35 Zuschauern bei der SG Großziethen deutlich. In der 2. Minute erzielte Steven Demgensky das 0:1. Colin Wilhelm Schwarzlose erhöhte in der 23. Minute auf 0:2, bevor Franz-Johann Steinmeyer in der 35. Minute das 0:3 nachlegte. Den Gastgebern gelang in der 65. Minute durch Danilo Larysch der Treffer zum 1:3. Die Schlussphase gehörte wieder den Gästen: Colin Wilhelm Schwarzlose traf in der 74. Minute zum 1:4, Luca Dreihardt erhöhte in der 76. Minute auf 1:5 und Neo Passow setzte in der 90. Minute den Schlusspunkt zum 1:6-Endstand. Großziethen beendet die Saison mit 21 Punkten auf dem 14. Platz, während Luckenwalde II mit 76 Punkten an der Spitze thront.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________