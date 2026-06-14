Der Meister glänzt beim Finale, Wernsdorf zündet 8:2-Torfeuerwerk

Es war ein hochemotionaler Finaltag, der den 30. und letzten Spieltag der Landesliga Süd prägte. Während der FSV 63 Luckenwalde II bereits im Vorfeld als Meister und Aufsteiger in die Brandenburgliga feststand, boten die Mannschaften ein letztes Mal packenden Fußball. Da der FC Lauchhammer und der SV Grün-Weiß Lübben ihren Rückzug in die Landesklasse für die Saison 2026/2027 gemeldet haben und in Verbindung mit dem Rückzug des SV Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf aus der Brandenburgliga im Vorfeld Klarheit herrschte, gibt es in dieser Spielzeit keinen sportlichen Absteiger. Dennoch schenkten sich die Teams in den letzten Saisonspielen nichts.
Vor 62 Zuschauern lieferten sich der FV Erkner 1920 und der VfB Trebbin ein umkämpftes Unentschieden zum Saisonabschluss. Trebbin führte mit 0:1 durch Jordan-Lee Jäger in der 36. Minute, ehe das 0:2 durch Constantin Helf in der 58. Minute fiel. Erkner verkürzte auf 1:2 durch Florian Fleck in der 73. Minute und erzielte schließlich den Ausgleich zum 2:2 durch Max Koyuncu in der 78. Minute. In der Abschlusstabelle belegt Trebbin mit 34 Punkten den zehnten Platz, während Erkner die Spielzeit mit 32 Zählern auf Rang zwölf beendet.
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Ein wahres Torfestival erlebten die 135 Zuschauer in der Begegnung zwischen dem SV Frankonia Wernsdorf 1919 und dem SV Grün-Weiß Lübben. Das 1:0 fiel in der 4. Minute durch ein Eigentor von Martin Lehmann. In der 7. Minute erhöhte Max Milz auf 2:0, gefolgt vom 3:0 durch Tornike Barbakadze in der 48. Minute. Felix Meyer schraubte das Ergebnis in der 53. Minute auf 4:0 hoch, ehe ein weiteres Eigentor von Martin Lehmann in der 59. Minute das 5:0 bedeutete. Nur eine Minute später, in der 60. Minute, erzielte Philipp Stiller das 5:1. Direkt im Anschluss folgten die Treffer zum 6:1 durch Maximilian Peter Schmidt in der 61. Minute und zum 7:1 durch David Seppik in der 62. Minute. Mattis Reszat erhöhte in der 71. Minute auf 8:1, bevor Torben Brauer in der 89. Minute das Tor zum 8:2-Endstand markierte. Wernsdorf schließt die Saison mit 32 Punkten auf Platz elf ab, Lübben ist mit 7 Punkten Vorletzter.
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In einer engen Partie vor 125 Zuschauern behielt der FSV Glückauf Brieske/Senftenberg knapp die Oberhand gegen den FC Eisenhüttenstadt. Das 1:0 erzielte Philipp Ricco Barnack bereits in der 7. Minute. Nach dem Seitenwechsel glichen die Gäste in der 48. Minute durch Max Hahn zum 1:1 aus. Der späte Siegtreffer zum 2:1 gelang Tobias Schumann in der 89. Minute. Brieske/Senftenberg beendet die Spielzeit als Tabellensiebter mit 46 Punkten, Eisenhüttenstadt folgt mit 40 Punkten auf dem achten Rang.
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Die Begegnung zwischen dem SV Victoria Seelow und dem FC Lauchhammer wurde abgesagt.
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Der VfB Hohenleipisch 1912 musste sich vor 141 Zuschauern dem SV Döbern geschlagen geben. Das 1:0 durch Florian Vogt fiel in der 18. Minute. Döbern glich zum 1:1 durch Luca Hartelt in der 53. Minute aus und legte das 1:2 durch Jonas Gryczman in der 57. Minute nach. Hohenleipisch egalisierte zum 2:2 durch Louis Reichmann in der 64. Minute. Den entscheidenden Treffer zum 2:3 erzielte Eddie Grabowski in der 79. Minute. Zudem gab es eine personelle Dezimierung, als Clemens Förster aufseiten der Döberner in der 62. Minute die Gelb-Rote Karte sah. Hohenleipisch belegt im Endklassement mit 53 Punkten den sechsten Platz, Döbern wird mit 38 Punkten Neunter.
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Ein Treffer entschied das Duell vor 72 Zuschauern zwischen dem SV Wacker 09 Ströbitz und dem VfB 1921 Krieschow II. In der 68. Minute erzielte Marvin Kilisch das Tor zum 1:0-Endstand. Durch diesen Heimsieg sichert sich Ströbitz mit 62 Punkten den vierten Tabellenplatz, während Krieschow II die Saison mit 59 Punkten auf Rang fünd beendet.
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Ein torreiches Spektakel sahen die 125 Zuschauer bei der Begegnung zwischen der SG Phönix Wildau 95 und dem 1. FC Guben. Das 0:1 erzielte Franz Krüger in der 6. Minute, gefolgt vom 0:2 durch einen von Franz Krüger verwandelten Foulelfmeter in der 10. Minute. Niclas Straube erhöhte in der 34. Minute auf 0:3, ehe Pouria Shamigolsheik in der 37. Minute auf 1:3 verkürzte. Durch ein Eigentor von Phillip Schmidt in der 43. Minute hieß es 1:4, und direkt nach der Pause erhöhte Lansana Sheriff in der 46. Minute auf 1:5. Franz Krüger schraubte das Ergebnis in der 54. Minute auf 1:6 hoch. Die Hausherren konnten durch Romeo Paeschke in der 75. Minute zum 2:6 und durch Ronny Brendel in der 90. Minute zum 3:6-Endstand verkürzen.
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Der bereits feststehende Meister zeigte auch am letzten Spieltag keine Schwäche und siegte vor 35 Zuschauern bei der SG Großziethen deutlich. In der 2. Minute erzielte Steven Demgensky das 0:1. Colin Wilhelm Schwarzlose erhöhte in der 23. Minute auf 0:2, bevor Franz-Johann Steinmeyer in der 35. Minute das 0:3 nachlegte. Den Gastgebern gelang in der 65. Minute durch Danilo Larysch der Treffer zum 1:3. Die Schlussphase gehörte wieder den Gästen: Colin Wilhelm Schwarzlose traf in der 74. Minute zum 1:4, Luca Dreihardt erhöhte in der 76. Minute auf 1:5 und Neo Passow setzte in der 90. Minute den Schlusspunkt zum 1:6-Endstand. Großziethen beendet die Saison mit 21 Punkten auf dem 14. Platz, während Luckenwalde II mit 76 Punkten an der Spitze thront.
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