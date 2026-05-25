Der Meister gibt sich keine Blöße: Moorenweis feiert Kantersieg

Die Fußballer des TSV Moorenweis. – Foto: Bogdan Kramliczek

Das letzte Heimspiel wurde für den TSV Moorenweis zur großen Meisterparty. Der Aufsteiger feierte einen 7:2-Kantersieg gegen den SV Fuchstal.

Im letzten Heimspiel zog der bereits als Meister und Aufsteiger feststehende TSV Moorenweis noch einmal alle Register und verabschiedete sich vor eigenem Publikum mit einem standesgemäßen 7:2-Kantersieg gegen den SV Fuchstal. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Baumert scheint gut gerüstet zu sein für die Aufgaben in der Bezirksliga. „Es war ein perfekter Abschluss“, meinte der 2. Abteilungsleiter Andreas Otter. Er dankte Fans, Gönnern und Sponsoren für die Unterstützung über die Saison.

Selbst durch einen frühen Rückstand, erzielt von Fuchstals Samuel Keßler, ließ sich die Baumert-Elf nicht aus der Ruhe bringen. Bis zum Halbzeitpfiff sorgten Benedikt Dumhard und Michael Müller jeweils mit zwei Toren für eine sichere 4:1-Führung. Kurz nach dem Wiederanpfiff vor 100 Zuschauern kam der Tabellenvierte aus Fuchstal durch Noah Tasler zum zweiten Treffer. Doch Thomas Maier, Sebastian Bonfert und Johann Dietrich sorgten mit schön herausgespielten Toren für ein gelungenes Schaulaufen auf eigenem Platz.

Am letzten Spieltag tritt der Meister aus Moorenweis zum Derby beim Aufsteiger in Türkenfeld an. „Wir werden die Saison fair zu Ende spielen“, meinte Otter. Damit räumte er vorbeugend alle Gerüchte aus dem Weg, man werde dem Nachbarn Schützenhilfe gewähren.