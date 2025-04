Der Meister-Dreikampf ist eröffnet!

Für Trainer Tobias Eckermann ist der enge Dreikampf in der Landesklasse 2 "schon was Besonderes. Sowas sieht man nicht alle Jahre. Dass wir mittendrin sind, freut uns natürlich. Aber wir wissen auch, dass noch ein paar knackige Aufgaben vor uns liegen und deshalb bleiben wir auf dem Teppich." Die Mannschaft um Torjäger Niklas Kliem hat aktuell das beste Torverhältnis der Liga und würde bei Punktgleichheit von diesem Vorteil Gebrauch machen. Ebenso ist der Fakt, dass Eckermann bereits 17 verschiedene Torschützen aufgestellt hat, ein Indiz für die breit aufgestellt Qualität im Kader. "Für uns zählt vor allem, Woche für Woche konzentriert zu arbeiten und unsere Leistung auf den Platz zu bringen. Wenn uns das gelingt, sind wir schwer zu schlagen. Aber klar ist auch: Die Konkurrenz ist stark und bleibt dran – da darfst du dir keinen Ausrutscher erlauben." so der 36-Jährige, der nach seiner Laufbahn als Spieler mit dem Aufstieg in die Thüringenliga nun Denselbigen auch als Trainer feiern möchte. "Sollten wir am Ende tatsächlich Meister werden, würden wir den Aufstieg selbstverständlich wahrnehmen – genau dafür spielen wir Fußball und investieren Woche für Woche viel Arbeit. Trotzdem gilt: Der Fokus liegt auf den kommenden Spielen, alles Weitere ergibt sich, wenn es soweit ist." Das Saisonfinale bringt auch für Eckermann einen zusätzlichen Charme mit sich, doch er warnt auch vor Ausrutschern gegen die Gegner die bis dahin noch warten. "Die direkten Duelle am Ende der Saison sorgen natürlich für extra Spannung, keine Frage. Aber die Gefahr liegt aus unserer Sicht eher in den Spielen davor – da entscheidet sich, ob du überhaupt in diese Endspiele mit voller Ausgangslage reingehst."

Als bislang bestes Team der Rückrunde mischt nun auch der SV Walschleben voll mit im Meisterkampf. Punktgleich mit Erfurt Nord genießt auch der Dritte im Bunde am 24. Spieltag Heimrecht gegen den FSV Sömmerda.

Die Mannschaft von Steffen Ehrich stellt mit 60 Toren die beste Offensive der Liga und darf im Saisonfinale auf die Torjägerqualitäten von Kevin Köllner zurückgreifen. Er traf allein in den vergangenen 6 Spielen 8 Mal und benötigte für seine insgesamt 15 Saisontore lediglich 16 Einsätz (Ligabestwert). Mit dem 19-Jährigen Luca Schröder (13 Saisontore) ist ein weiterer treffsicherer Angreifer ein wichtiger Faktor, der die Offensive der Mannschaft vom Walschberg unberechenbarer macht. Das Offensivtraining unter dem erfahrenen Co-Trainer Daniel Bärwolf macht sich also bezahlt, sodass Ehrichs Mannschaft spätestens am Osterwochenende vom Windschatten auf die Überholspur gewechselt hat, doch bei dieser Momentaufnahme soll es vorerst in den Köpfen aller Beteiligten auch bleiben. "Zuerst einmal sind wir natürlich furchtbar stolz auf das bisher Erreichte, speziell das Osterwochenende. Und klar, wenn man auf die Tabelle schaut, weckt das bei dem ein oder anderen Außenstehenden Fragen nach Titelchanchen. Aber ehrlich, das ist bei uns in der Kabine so gar kein Thema. Wir schauen von Spiel zu Spiel und für ein finales Halali ist es bei noch 7 zu spielenden Partien zum einen viel zu früh, zum anderen haben wir keinen Grund uns jetzt schon mit dem Juni zu beschäftigen. Wir genießen voller Stolz die Situation mit Platz 3, aber vor allem unser Saisonziel (mehr als 50 Punkte) zum Greifen nahe zu haben. Wenn alles normal läuft, machen die beiden da vorne den Titel unter sich aus." gibt sich Ehrich gewohnt zurückhaltend, auch wenn das "da vorne" gar nicht so weiter weg scheint. Der 57-Jährige bescheinigt beiden Titelkontrahenten Attribute, die ihnen schlussendlich auch zum Titel verhelfen könnten. "Büssleben habe ich öfter gesehen und bewundere deren Erfahrung und Abgezocktheit. Sie sind in der Lage, das Spiel in ihre Richtung zu lenken, ohne "spielerisch Bäume auszureissen". In den entscheidenden Momenten schaffen sie es immer, ein Tor zu machen oder zu verhindern. Erfurt Nord hab ich gegen Gispersleben gesehen und da war spielerisch ein Klassenunterschied deutlich erkennbar. Sie verstehen es, ihre Gegner mit feinem Passpiel auseinander zu filetieren. Da entsteht blitzschnell aus sicherem Ballbesitz eine gute Idee mit einer Riesenchance."

Alle drei Teams legen Ihren Fokus somit völlig zurecht auf die kommenden Aufgaben. Im Gleichschritt treten alle entweder zuhause oder auswärts an. Für jeden außenstehenden Fußballfan ist das Meisterrennen in der Landesklasse 2 schon jetzt ein Genuss. Käme es ab Spieltag 28 zum Final-Three, dann wäre das wohl ein an Spannung kaum zu überbietendes Saisonfinale.

28. Spieltag: