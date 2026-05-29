Der Meister bleibt stabil: Union Lohne siegt 3:2 bei Sparta Werlte

– Foto: Moritz Voigt

Der SV Union Lohne hat sein letztes Auswärtsspiel der Saison bei Sparta Werlte mit 3:2 (1:0) gewonnen und sich damit erneut als Spitzenmannschaft der Bezirksliga Weser-Ems präsentiert. In einer insgesamt intensiven und phasenweise kuriosen Partie setzte sich der Tabellenführer am Ende verdient durch, musste jedoch in der Schlussphase noch einmal kurz zittern.

Bereits vor dem Anpfiff sorgte eine organisatorische Besonderheit für Verwunderung im Lohner Lager. Aus Sicht des SV Union wurde die Partie überraschend auf Kunstrasen angesetzt, während die zweite Mannschaft von Sparta Werlte auf dem Hauptplatz spielte. Diese Entscheidung wurde Trainer Dennis Brode erst bei der Ankunft der Mannschaft mitgeteilt und führte entsprechend zu Irritationen im Vorfeld der Begegnung.

Sportlich fand Werlte zunächst besser in die Partie, ehe Lohne nach rund 15 Minuten zunehmend die Kontrolle übernahm. Die erste klare Möglichkeit hatte Axel Steenken in der 30. Minute, als er aus kurzer Distanz zum Abschluss kam, jedoch noch ohne Erfolg blieb. Kurz vor dem Pausenpfiff belohnte sich der Tabellenführer schließlich: Nach starker Vorarbeit von Luca Grau musste Dennis Brode in der 42. Minute nur noch den Fuß hinhalten und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel kam Werlte besser aus der Kabine und erzielte früh den Ausgleich. Lukas Menke stand am zweiten Pfosten goldrichtig und schob in der 47. Minute zum 1:1 ein. In der Folge blieb die Partie umkämpft, ehe Werlte in der 58. Minute sogar die große Chance zur Führung hatte. Nach einem Handelfmeter setzte Jannik Hoormann den Ball jedoch deutlich über das Tor.