Der Matchwinner bleibt: Germania bindet seinen Spielmacher Adrian Becker verlängert seinen Vertrag von red · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

Der 1. FC Germania Egestorf-Langreder kann eine weitere wichtige Personalie für die kommende Saison vermelden. Adrian Becker hat seinen Vertrag verlängert und bleibt dem Verein erhalten. Der technisch versierte Offensivspieler gehörte in der vergangenen Spielzeit zu den prägenden Akteuren auf dem Weg zur Vizemeisterschaft in der Oberliga Niedersachsen.

Mit der Verlängerung von Adrian Becker hält die Germania einen ihrer kreativsten Spieler in den eigenen Reihen. Der Offensivakteur überzeugte in der Saison 2025/26 nicht nur mit seiner technischen Qualität und Übersicht, sondern auch mit entscheidenden Aktionen in wichtigen Spielen. Wichtige Tore in entscheidenden Momenten Becker übernahm in der vergangenen Spielzeit immer wieder Verantwortung und trug mit seinen Treffern maßgeblich zum erfolgreichen Saisonverlauf bei. Besonders in Erinnerung bleibt sein spätes 3:2-Siegtor gegen den TuS Bersenbrück, das den Grundstein dafür legte, dass sich die Germania am Ende für die Aufstiegsrelegation zur Regionalliga Nord qualifizierte.

Mit seiner Spielintelligenz, seiner Kreativität und seiner Fähigkeit, enge Partien zu entscheiden, entwickelte sich der Offensivspieler zu einer wichtigen Säule im Spiel der Mannschaft. Bekenntnis zum gemeinsamen Weg Für Becker war die Vertragsverlängerung nicht nur eine sportliche Entscheidung. „Die Menschen im und außerhalb des Vereins machen Germania für mich zu etwas Besonderem. Ich bin dankbar für die Unterstützung und freue mich darauf, den gemeinsamen Weg weiterzugehen“, sagt der Spielmacher.