Der Mann mit der "Torjägerkanone für Alle" mit neuem Verein

Kovacic verbrachte seine Jugendzeit in Hessen. Dort wurde er unter anderem beim JFC Frankfurt, FSV Frankfurt und Wehen Wiesbaden ausgebildet. Die nächsten Stationen des Offensivakteurs waren der VfB Ginsheim, der FV Bad Vilbel sowie FFV Sportfreunde 04. Dabei konnte Kovacic sowohl in der Verbandsliga als auch in der Hessenliga wertvolle Erfahrungen sammeln. Ab Sommer 2023 ging es für ihn bei der zweiten Mannschaft von Kickers Offenbach weiter. Kovacic war dabei mit beeindruckenden 58 Treffern maßgeblich am Offenbacher Aufstieg in die Verbandsliga beteiligt. Lohn dafür war die Auszeichnung mit der "Torjägerkanone für Alle" - der DFB, Kicker und Volkswagen ehrten ihn damals als den bundesweit besten Torschützen der 7. Liga. Von daher verwunderte es kaum, dass der Stürmer dann auch im Kader der ersten Mannschaft von Kickers Offenbach aufgenommen wurde. In der Hinrunde der gerade abgelaufenen Spielzeit kam er überwiegend in der zweiten Mannschaft zum Einsatz und erzielte dabei in der Verbandsliga in 15 Partien 14 Treffer. Im vergangenen Winter war dann innerhalb der Regionalliga Südwest der Wechsel zum FC Gießen erfolgt. Dort avancierte der Angreifer zum Stammspieler und durfte bei seinen 13 Einsätzen über sechs Torerfolge jubeln. Der Stürmer selbst und die Verantwortlichen des FC Homburg hoffen nun darauf, dass Kovacic diese positive Entwicklung auch beim FC Homburg fortsetzen kann. Bei den Grün-Weißen trifft er auf eine Mannschaft, die in der kommenden Saison in der Liga eine gute Rolle spielen will und außerdem als Teilnehmer an der ersten Runde im DFB-Pokal feststeht.